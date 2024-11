Armie Hammers Mutter schenkte ihm Vasektomie zum Geburtstag

Der einst gefeierte Hollywoodstar Armie Hammer (38) schien auf dem Höhepunkt seines Erfolgs zu sein, als zahlreiche Frauen ihm gewalttätige Übergriffe und sogar Kannibalismusfantasien vorwarfen. Der Schauspieler bestritt die Vorwürfe und wurde nie angeklagt – doch seine Karriere war abrupt beendet. Jetzt tritt er wieder ins Rampenlicht: In einer Folge seines neuen Podcasts "Armie HammerTime", in dem seine Mutter Dru zu Gast war, machte er sich über die haarsträubenden Anschuldigungen lustig. Dru stieg darauf ein und enthüllte in diesem Zusammenhang eine ungewöhnliche Geschenkidee: "Also, lass uns darüber sprechen, was ich dir dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt habe", schlug sie lachend vor. "Ich rief Armie an und fragte: 'Was möchtest du dieses Jahr zum Geburtstag?' Er antwortete: 'Ach, vielleicht Geld oder so.' Da sagte ich: 'Ich glaube, ich werde dir eine Vasektomie schenken!'"

Armie erzählte: "Also gehe ich zum Arzt, um einen Termin zu vereinbaren, und der Arzt fragt: 'Sind Sie sich sicher, dass Sie das wollen?' Und ich sage: 'Ich habe zwei wundervolle Kinder, das reicht mir!'" Mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (42) hat er die neunjährige Harper und den siebenjährigen Ford. Elizabeth trennte sich im Juli 2020 von ihm – wenig später, im Februar 2021, erhob seine Ex-Freundin Effie Angelova, 26, schwere Vorwürfe gegen den "Call Me By Your Name"-Darsteller. Sie beschuldigte ihn, sie 2017 "gewaltsam" vergewaltigt und misshandelt zu haben. Armie ließ über seinen Anwalt erklären, dass seine sexuellen Begegnungen alle "vollständig einvernehmlich, vorab besprochen und im gegenseitigen Einvernehmen" stattgefunden hätten.

Auch seine Ex-Freundin Paige Lorenze brachte ähnliche Anschuldigungen hervor. Armie erinnerte sich lachend daran, dass er in der Öffentlichkeit plötzlich als "kannibalischer Vergewaltiger" betitelt worden war. Auch seine Mutter schien die Vorwürfe nicht allzu ernst zu nehmen – sie berichtete, wie sie ihren Sohn damals angerufen und scherzhaft gefragt habe: "Gibt es da draußen Frauen, denen Rippen oder Gliedmaßen fehlen?" Nach dem Skandal war es länger ruhig um den 38-Jährigen geworden. Nun plant er offensichtlich sein Comeback ins Filmgeschäft. Vor rund zwei Wochen verkündete er auf Instagram stolz, dass er an einem neuen Projekt arbeite. "Zurück im Sattel" betitelte er ein Bildkarussell, das unter anderem ein Drehbuch zeigt.

Instagram / elizabethchambers Armie Hammer mit seinen Kindern Ford und Harper

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018

