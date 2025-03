Armie Hammer kämpft mit Karriere nach Kannibalismus-Skandal

Armie Hammer (38), bekannt aus Filmen wie "Call Me By Your Name" und zuletzt "Tod auf dem Nil", kämpft weiterhin um die Wiederbelebung seiner Hollywood-Karriere. Nachdem massive Vorwürfe wegen angeblichem Kannibalismus und gewaltsamem Verhalten gegenüber Frauen an die Öffentlichkeit gelangten, stand seine Karriere vor dem Aus. Der Schauspieler, der die Anschuldigungen stets zurückwies, wurde im Jahr 2023 von der Polizei in Los Angeles von diesen Vorwürfen entlastet. Aktuell arbeitet Armie an einem neuen Filmprojekt mit dem deutschen Regisseur Uwe Boll, das unter dem Titel "The Dark Knight" in Kroatien gedreht wurde.

Trotz dieses neuen Projekts soll der Weg zurück an die Spitze des Filmgeschäfts für Armie schwierig bleiben. Insidern zufolge ist der Name des Schauspielers in der Branche stark belastet, und viele Produktionsfirmen und Kollegen meiden die Zusammenarbeit mit ihm. "Leute wollen nicht mit ihm arbeiten. Er ist eine dunkle und bedrohliche Präsenz", sagte eine Quelle gegenüber Radar Online. Armie hingegen behauptet, wöchentlich neue Angebote zu erhalten, müsse jedoch viele davon ablehnen. Mit offenen Statements zu den Kontroversen versucht er, Transparenz zu schaffen: In einem Interview mit Louis Theroux betonte er, dass die veröffentlichten Texte über Kannibalismus aus dem Kontext gerissen und womöglich digital verändert seien.

Nach der Trennung von Elizabeth Chambers (42) im Jahr 2020 gelangten im Januar 2021 Chatverläufe an die Öffentlichkeit, in denen Armie angeblich verstörende Vorstellungen von Kannibalismus und Missbrauch teilte. Im Anschluss warfen ihm mehrere Frauen Gewalttätigkeiten und sexuellen Missbrauch vor. Da er fortan von Kollegen und Filmproduktionen gemieden wurde, zog sich Armie schließlich aus der Öffentlichkeit zurück.

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018

Instagram / elizabethchambers Armie Hammer mit seinen Kindern Ford und Harper

