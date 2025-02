Armie Hammer zeigt sich reumutig für vergangene Skandale

Armie Hammer (38) hat in einem Interview mit dem britischen Journalisten Louis Theroux über seine Vergangenheit gesprochen und dabei überraschende Geständnisse gemacht. Der Schauspieler, der seit mehreren Jahren mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist, darunter sexuelle Gewalt und bizarre Kannibalismus-Fantasien, räumte ein, Frauen schlecht behandelt zu haben. "Ich war egoistisch, rücksichtslos und ein Idiot", erklärte Armie. Während er seine problematischen Beziehungen zu Frauen zugibt, betont er, dass seine Handlungen nicht strafbar gewesen seien. Zudem wies er die Kannibalismus-Vorwürfe entschieden zurück: "Um ein Kannibale zu sein, muss man tatsächlich Menschenfleisch essen – und das habe ich nie getan."

Die Vorwürfe hatten 2021 erstmals Wellen geschlagen, begleitet von geleakten Textnachrichten, in denen Armie angeblich Gewaltfantasien geäußert hatte. Der Schauspieler, der sich während dieser Zeit inmitten einer Scheidung von seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (42) befand, nannte die Anschuldigungen mittlerweile "lächerlich" und sprach von digital manipulierten Inhalten, die aus dem Kontext gerissen worden seien. Trotz einer polizeilichen Untersuchung wurden keine Anklagen erhoben. Armie gibt jedoch zu, Frauen in der Vergangenheit emotional benutzt und verletzt zu haben: "Ich wollte mich besser fühlen und habe sie wie Drogen in einem Körper mit Haut behandelt."

Mittlerweile hat Armie seine Prioritäten neu geordnet. In den letzten Jahren zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, kümmerte sich um seine Kinder Harper und Ford sowie um seinen schwerkranken Vater vor dessen Tod. Er selbst sehe die Krise als Wendepunkt: "Es hat mein Ego und all die Fassade, die ich aufgebaut hatte, zerstört." Der einstige Hollywood-Star versucht nun, beruflich wieder Fuß zu fassen und reflektiert dabei über seine Fehler. Mit seinem neuen Podcast "The Armie HammerTime" will er den Neustart dokumentieren. Seine Vergangenheit bleibt jedoch ein Thema, das ihn und seine Familie wohl noch lange beschäftigen wird.

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

