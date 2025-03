Schlüpfrige Story: Armie Hammer ging auf Date mit einem Mann

Armie Hammer (38) plaudert in seinem eigenen Podcast "The Armie HammerTime Podcast" über seine Datinghistorie aus dem Nähkästchen – inklusive einer überraschenden Anekdote. Der eigentlich heterosexuelle Schauspieler erklärt, dass er sich einmal mit einem Mann getroffen habe, weil er dachte, das Leben als schwuler Mann sei einfacher. Der "The Social Network"-Darsteller schildert, wie er über die Dating-App Grindr einen "attraktiven Franzosen" kennenlernte. Nachdem sie sich in einem Restaurant getroffen hatten, wurde das Date schnell intimer – allerdings kam der Wendepunkt, als Armie nach eigener Aussage bemerkte, dass ihn die Situation körperlich überhaupt nicht ansprach.

In der erzählten Anekdote lässt Armie kein Detail aus. Er beschreibt, wie der Bart des Mannes ihm unangenehm rau erschien und dass es ihn verwirrte, wie groß und muskulös der Franzose war. Er versuchte zunächst, sich auf die Erfahrung einzulassen, bemerkte dann jedoch, dass er lediglich mitmachte und nichts empfand. Als der Mann ihn in seinem Intimbereich berühren wollte, beendete der 38-Jährige das Treffen abrupt. "Du wirst meinen schlaffen Penis nicht anfassen", fasst Armie die Situation zusammen und erklärt, dass dieses Experiment seine Neugier auf Dates mit Männern nicht weiter anregen konnte.

Das Liebesleben von Armie war in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Nach seiner turbulenten Scheidung von Elizabeth Chambers (42) im Jahr 2020 hatte er diverse Kurzzeitbeziehungen, bevor Anschuldigungen wegen kontroverser sexueller Vorlieben und Gewalt auftauchten. Diese Vorwürfe sorgten nicht nur für das Ende seiner Hollywood-Karriere, sondern auch für zahlreiche öffentliche Spekulationen über ihn. In Interviews zeigte sich Armie inzwischen selbstkritisch: Er gab zu, ein "*rschloch-Verhalten" an den Tag gelegt zu haben, betonte jedoch, dass keine seiner Handlungen jemals gesetzeswidrig gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers im November 2019

Anzeige Anzeige