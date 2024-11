Bizarr: Armie Hammer scherzt über Kannibalismus-Vorwürfe

Da hat sich Armie Hammer (38) wohl im Ton vergriffen: In seinem neuen Podcast "Armie HammerTime" macht der in Ungnade gefallene Schauspieler gemeinsam mit seiner Mutter Witze über seinen ruinierten Ruf. 2021 beschuldigte ihn seine Ex-Freundin Effie Angelova, sie gewaltsam missbraucht und vergewaltigt zu haben. Auch seine Ex Paige Lorenze erhob Vorwürfe. Lachend erinnert sich Armie daran zurück, dass man ihn plötzlich öffentlich einen "kannibalischen Vergewaltiger" nannte. Auch Mama Dru findet die Vorwürfe offensichtlich absurd und erzählt, sie habe ihren Spross damals angerufen und scherzhaft gefragt: "Gibt es da draußen Frauen, denen Rippen oder Gliedmaßen fehlen?"

Für die Anschuldigungen von Effie und Paige hat die Mutter des Schauspielers augenscheinlich wenig Verständnis. "Wenn du irgendetwas in Bezug auf eine Vergewaltigungsanklage getan hättest, hätten sie dich erwischt. Aber du wurdest vollständig entlastet und wir wissen, warum", macht sie deutlich. Dann holt sie noch einmal zum Seitenhieb gegen die Ex-Freundinnen von Armie aus: "Es hilft sicherlich, wenn man eine Influencerin ist und mit Armie Hammer ausgegangen ist. Ich bin nicht dumm, ich bin deine Mutter."

Nachdem Armie öffentlich kannibalistische Fantasien und gewaltsame Sexpraktiken vorgeworfen wurden, zog er sich aus Hollywood zurück. Auch seine Ehe mit seiner Ex Elizabeth Chambers (42) scheiterte. Doch seit einigen Monaten begibt sich der "The Social Network"-Darsteller wieder zurück ins Rampenlicht. Auf Instagram verkündete er vor rund zwei Wochen, dass er einen neuen Film drehe. "Zurück im Sattel", kommentierte er zufrieden eine Reihe von Fotos, die unter anderem das Drehbuch zeigen.

Instagram / paigelorenze Paige Lorenze, Influencerin

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018

