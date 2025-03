Armie Hammer kämpft um Comeback nach Kannibalismus-Skandal

Armie Hammer (38) versucht weiterhin, seine Schauspielkarriere in Hollywood nach dem Skandal von 2021 wiederzubeleben. Damals sah sich der "Call Me by Your Name"-Star mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die sowohl sexuelle Übergriffe als auch Kannibalismus-Fantasien beinhalteten. Obwohl die Polizei von Los Angeles die Ermittlungen später aufgrund unzureichender Beweise einstellte, verlor der Schauspieler seine Agentur und mehrere Filmrollen, darunter die in der romantischen Komödie "Shotgun Wedding". Laut dem OK Magazine weiß ein Insider, dass Armie seine Bemühungen nun intensiviert: "Er arbeitet hart daran, Kontakte aufzunehmen und zu zeigen, dass er noch hier ist und wieder arbeiten will."

Mittlerweile geht der Schauspieler neue Wege, um seinen Ruf wiederherzustellen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Dazu teilt er in Podcasts und Interviews offen Einblicke in seine Therapieerfahrungen und die Lektionen, die er aus der Vergangenheit gezogen hat. "Er hofft, dass die Menschen ihn so besser verstehen können und bereit sind, ihm eine zweite Chance zu geben", erklärt die Quelle weiter. Ein finanzielles Comeback könnte für Armie ebenfalls dringend nötig sein, denn der Schauspieler gestand vor einiger Zeit, dass er aufgrund finanzieller Probleme sogar sein geliebtes Auto verkaufen musste. Sein Ziel ist klar: Er möchte den Rückhalt potenzieller Investoren zurückgewinnen, um wieder auf der großen Leinwand erscheinen zu können.

Im Privatleben sieht sich der zweifache Vater ebenfalls mit Veränderungen konfrontiert. Seine Ehe mit Elizabeth Chambers (42) wurde im Jahr 2023 nach mehreren Jahren der Trennung offiziell geschieden. Während der Corona-Pandemie lebte das ehemalige Ehepaar noch gemeinsam mit den Kindern, doch inzwischen gehen sie getrennte Wege. Elizabeth, die sich weitgehend aus dem medialen Drama um Armie heraushielt, bleibt laut Berichten vor allem auf das Wohl der Kinder konzentriert. Der Schauspieler selbst ist derzeit Single und soll weiterhin sowohl privat als auch beruflich an einem Neustart arbeiten – in der Hoffnung, dass er irgendwann wieder an alte Hollywood-Erfolge anknüpfen kann.

Armie Hammer, Schauspieler

Armie Hammer und Elizabeth Chambers, 2019

