Stalker fotografiert Twenty4tim nachts durch sein Fenster

Schon vor wenigen Tagen äußerte Twenty4tim (24) gegenüber seiner Community Bedenken, dass er von einem Stalker verfolgt werde. Nun meldet sich der Influencer mit neuen erschreckenden Nachrichten in seiner Instagram-Story. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal solche Angst hatte. Das, was diese Nacht passiert ist, hinterlässt einen großen Schock bei mir", schreibt er und erzählt: "Als ich gestern aus der Dusche kam, habe ich gefühlt zwei Minuten in kurzen Abständen Blitzlicht am Fenster gesehen."

Seine Sorgen sind groß. Da er zuvor noch im Fitnessstudio gewesen war, sei es schon spät in der Nacht gewesen. Der Content Creator sei aktuell noch nicht bereit, weitere Einzelheiten dazu zu erzählen. "Das macht mich wirklich aktuell alles so fertig und kostet mich derbe Kraft", betont Tim. Die Nachricht einer Followerin, die er ebenfalls in seiner Story teilt, macht deutlich, wie ernst die Lage ist. "Tim! Ich habe diese Bilder gesehen! Sie wurden veröffentlicht", schreibt sie ihm. Er fügt dem lediglich hinzu: "Wie gesagt. Ich habe keine Energie, um mich hierzu gerade zu äußern."

Der 24-Jährige teilte seinen Fans bereits mit, dass ein unbekannter Mann ihm Briefe sowohl an seinem Auto als auch vor seiner Haustür hinterlassen habe. "Ich fühle mich extrem unwohl", teilte er schon damals besorgt mit. Zu diesem Zeitpunkt war sich Tim aber noch unsicher, ob er die Polizei einschalten solle. Ob die Social-Media-Persönlichkeit inzwischen die Beamten eingeschaltet hat, erwähnt er nicht.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im März 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Juni 2025

