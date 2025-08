Twenty4tim wurde am Flughafen von der Security herausgezogen

Social-Media-Star Twenty4tim (24) sorgte am Flughafen in Kolumbien für Aufsehen – allerdings unfreiwillig. Der Influencer war gerade auf dem Rückweg nach Deutschland, als die Security ihn ausrief und in einen separaten Raum führte. In seiner Instagram-Story berichtet Tim, dass ihm zunächst niemand den Grund für die Kontrolle erklären wollte. Erst nach einiger Zeit habe sich herausgestellt, dass ein ziemlich banales Problem den Sicherheitsbeamten verdächtig vorgekommen war.

Tim erklärt, dass einem Sicherheitsbeamten ein kleiner Fehler unterlaufen ist. "Meine Zahnseide hat sich für die Security wohl als Zigarette entlarvt", erzählt er und fügt hinzu, dass ihm dies erst nach einer längeren Wartezeit mitgeteilt wurde: "Das haben sie mir aber auch erst nach einer Ewigkeit mitgeteilt." Trotz der anfänglichen Aufregung konnte der Influencer aufatmen – alles klärte sich ohne größere Komplikationen.

Während solche Flughafen-Erlebnisse für viele Reisende stressig sind, scheint Tim das Ganze locker zu nehmen. Der Social-Media-Star ist bekannt für seine offene und humorvolle Art, die ihn bei seinen Fans so beliebt macht. Neben seiner Karriere als Influencer hat er sich auch als Sänger einen Namen gemacht und liebt es, seine Community an seinem Leben teilhaben zu lassen. Der Vorfall am Flughafen ereignete sich vermutlich kurz nach dem Dreh zur neuen Staffel Reality Queens, bei der Tim der Moderator ist.

Anzeige Anzeige

TikTok / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025

Was haltet ihr davon, dass Twenty4tim solche Geschichten mit seiner Community teilt? Super! Authentizität macht ihn einfach sympathisch. Ich finde, es braucht nicht jede Kleinigkeit auf Social Media. Ergebnis anzeigen