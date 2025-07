Twenty4tim schwärmt von "Reality Queens"-Dreh

Tim Maximilian Kampmann, bekannt als Twenty4tim (24), ist überglücklich über seine neue Rolle als Moderator der Realityshow Reality Queens. Der Influencer ist derzeit in Kolumbien, wo die Dreharbeiten zur Sendung laufen. In einer Instagram-Story beschreibt er enthusiastisch, wie viel Freude ihm die Arbeit macht. "Die Dreharbeiten hier in Kolumbien machen mir richtig viel Spaß", erzählt er seinen Followern und fügt hinzu: "Hätte mir niemals erträumen können, meine eigene Realityshow moderieren zu dürfen."

"Reality Queens" ist eine beliebte Fernsehsendung, die für ihre glamourösen Teilnehmerinnen und aufregenden Handlungsstränge bekannt ist. Die neue Staffel, in der Twenty4tim durch die Sendung führt, wird von Fans mit großer Vorfreude erwartet. Die Wahl des Moderators dürfte nicht nur durch seine wachsende Popularität in den sozialen Medien, sondern auch durch seinen lebhaften und unterhaltsamen Charakter zustande gekommen sein. Ob es für den jungen Entertainer seine erste von vielen TV-Moderationen sein wird, werden künftige Projekte zeigen.

Die neue Karrierechance steht in einer Reihe von Erfolgen, die Tim in den letzten Jahren erzielt hat. Der Social-Media-Star, der 2000 in Köln geboren wurde, hat sich zunächst durch auffällige Posts und Musikprojekte einen Namen gemacht. Nun wagt er mit der Rolle als Moderator den Schritt ins Reality-TV, und seine Fans begleiten ihn dabei mit großem Enthusiasmus. "Ich zittere vor Glück", hatte er vor Kurzem emotionale Einblicke in seine Gefühle gegeben, als der Job öffentlich wurde. Für den jungen Influencer scheint dies erst der Anfang zu sein. Fans dürfen gespannt verfolgen, welche weiteren Meilensteine er erreichen wird.

AEDT Twenty4tim bei der Bambi-Verleihung 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

