Fans rätseln: Geht Twenty4tim etwa wieder in ein TV-Format?

Twenty4tim (24) sorgt für Aufregung unter seinen Fans! Auf Instagram verkündet der Influencer, dass es in nächster Zeit auf seinen Social-Media-Profilen ruhiger werden dürfte. Dabei lässt er durchblicken, dass etwas Spannendes bevorsteht: "Ich bin tatsächlich ein paar Tage offline. Ihr dürft ja mal raten, warum. Ihr werdet es aber wahrscheinlich nicht erraten, weil ich es selber kaum glauben kann." Ob es für Tim etwa zum Dreh eines weiteren Reality-TV-Formats geht? Bislang war der Social-Media-Star nur im Dschungelcamp zu sehen.

Diese mysteriösen Worte führen zu wilden Spekulationen in der Kommentarspalte – mit Vorschlägen wie Sommer-Dschungelcamp, Prince Charming und Reality Queens. Ein besonders heißer Tipp seiner Anhängerschaft ist Promis unter Palmen. Ein Fan schreibt: "'Promis unter Palmen'? Wurde ja angekündigt, dass es eine 4. Staffel geben wird. Könnte ich mir gut vorstellen." Tim lässt die Spekulationen erst mal unkommentiert stehen. Seine Reality-TV-Kollegin Kim Virginia Hartung (30) scheint jedoch in das geheime Projekt eingeweiht zu sein und kommentiert: "Ganz viel Erfolg, Angel, du rockst das."

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am Dschungelcamp im Jahr 2024 entwickelte sich zwischen Tim und Kim eine kleine Romanze. Der Flirt der beiden hielt nur einige Wochen – dennoch wurden die beiden Opfer von Anfeindungen. Skeptiker zweifelten an der Ernsthaftigkeit ihrer Liaison. In seinem Podcast "Keine echten Männer" sprach Tim kürzlich über diese Zeit in seinem Leben und beteuerte, dass er damals nichts vorgespielt hat. "Ich war in meinem Leben wirklich schon mehrmals in Frauen verliebt und hatte auch sexuell was mit Frauen", erklärte er und fügte hinzu: "Ich weiß, dass man mir das vielleicht nicht glaubt, weil ich eben diese Gay-Klischees bediene."

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

AEDT Twenty4tim bei der Bambi-Verleihung 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer