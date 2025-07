Twenty4tim hat seinen Stalker seit acht Tagen nicht gesehen

Der Social-Media-Star Tim Maximilian Kampmann, besser bekannt als Twenty4tim (24), hat über ein verstörendes Erlebnis berichtet, das ihn seit einiger Zeit belastet. Der Influencer hatte nämlich mit einem Stalker zu kämpfen, der ihn mehrfach bedrängte und ihn sogar in besonders privaten Momenten seines Lebens fotografierte. Offenbar wurden Bilder veröffentlicht, die ihn in seinem eigenen Zuhause, unter anderem beim Duschen, zeigen. Nun meldete sich der Content Creator mit einem Update auf Instagram: "Seit über acht Tagen bin ich übrigens nicht mehr auf meinen Stalker gestoßen. Weder in der Stadt noch unmittelbar am Grundstück."

Nachdem er lange unter den Eingriffen in seine Privatsphäre litt, scheint sich die Situation aktuell etwas beruhigt zu haben. Twenty4tim betonte in seinem Statement, wie wichtig es sei, sich in solch schwierigen Momenten Hilfe zu holen, und gab an, die Polizei in den Fall eingeschaltet zu haben. "Manchmal ist es wichtig, sich Hilfe zu holen und die Polizei einzuschalten", schrieb er. Zugleich erklärte er, dass ihm empfohlen wurde, das Thema nicht mehr öffentlich in den Vordergrund zu rücken, um die Angriffe auf seine Privatsphäre nicht zu verschlimmern.

Die Situation, die Tim nun hoffentlich hinter sich lassen kann, reiht sich in eine Serie von belastenden Erlebnissen ein, die ihn bereits in der Vergangenheit trafen. Der Reality-TV-Star ist es gewohnt, seinen Alltag mit seinen Millionen von Followern zu teilen, doch diese Offenheit macht ihn auch angreifbar. Schon bei einem früheren Vorfall erklärte er, wie unangenehm es sei, in vermeintlich harmlosen Momenten fotografiert zu werden. "Anscheinend geht das Ganze schon etwas länger, da jetzt auch Bilder aufgetaucht sind, als ich mit meiner Zuschauerin frühstücken war. Zumindest erkenne ich mein Outfit auf den Fotos wieder", erzählte er. Solche Eingriffe zeigen, wie oft Prominente wie Tim die Schattenseiten des Ruhms erleben müssen.

