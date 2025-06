Stalking? Twenty4tim teilt seine Bedenken mit seinen Fans

Twenty4tim (24) hat in seiner Instagram-Story von einem beunruhigenden Vorfall berichtet, der ihm schwer zu schaffen macht. Offenbar hat ein unbekannter Mann Briefe an seine Haustür sowie an sein Auto geheftet und ihn sogar in seiner eigenen Straße aufgesucht. "Ich fühle mich extrem unwohl", gestand der Influencer seinen Followern. Besonders beängstigend: Der Mann habe ihn zudem mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert. Tim gibt zu, nicht zu wissen, ob er in diesem Fall die Polizei einschalten sollte.

Die Ungewissheit nagt an dem 24-Jährigen, denn die Situation scheint sich zuzuspitzen. Ein zufälliger Vorfall könne ausgeschlossen werden, betont er. So habe er den Unbekannten eindeutig an einem weiteren Tag wiedererkannt: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, jenen Mann am Sonntag erneut gesehen zu haben." Dieser soll sich in derselben Gegend aufgehalten haben, was bei Tim für noch mehr Beunruhigung sorgt. Die Verunsicherung, ob der Mann verwirrt oder tatsächlich ein Stalker sei, trübt seinen Alltag erheblich. Seine Community bittet der Influencer inzwischen um Vorsicht, da ein solches Verhalten für ihn inakzeptabel sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tim negative Erfahrungen mit aufdringlichen Personen machen muss. So schilderte er in der Vergangenheit bereits Vorfälle, bei denen er verfolgt oder sogar körperlich belästigt wurde. Prominent zu sein, bringt dem ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten viele Fans ein, doch immer wieder gerät er auch an Personen, die Grenzen überschreiten. "Den gesamten Tag habe ich mich gestern dreckig und eklig gefühlt", schilderte er in einer Instagram-Story, in der es um eine unbekannte Person ging, die ihn auf offener Straße angespuckt hat.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Januar 2025

Wie findet ihr es, dass Tim so transparent ist? Ich finde das sehr ehrlich – dazu gehört Mut. Ich finde, man muss nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Ergebnis anzeigen