Dann heiratet Twenty4tims Mama Christina ihren Sven endlich

Die Vorfreude bei Social-Media-Star Twenty4tim (24) und seiner Familie ist sicherlich groß: Seine Mutter Christina hat gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Sven den Termin für ihre Hochzeit bekanntgegeben. "Das haben wir noch gar nicht gesagt. Im September...also Ende September", verraten die beiden strahlend in ihrer Instagram-Story. Zudem gaben sie auch einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Bist du nervös?", fragte Sven seine Liebste, doch Christina antwortete lachend und selbstbewusst mit einem klaren "Nö".

Nach 16 Jahren Beziehung wird es also Ende September so weit sein. Ende des vergangenen Jahres verlobten sich Christina und ihr Sven endlich. "Nach 16 Jahren habe ich Ja gesagt", schwärmte die Mama des Webstars damals im Netz. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie freudig ihren Verlobungsring in die Kamera hielt. Das Verhältnis zwischen Tim und seiner Mutter ist sehr eng – doch auch mit seinem Stiefvater versteht er sich bestens. 2024 begleiteten die beiden ihn sogar nach Australien, als er am Dschungelcamp teilnahm.

Christina und Sven sind für ihre enge Bindung und ihre Liebe bekannt, die sie durch alle Höhen und Tiefen geführt hat. Im Juni musste sie beispielsweise wegen starker Bauchschmerzen ins Krankenhaus – ihr musste die Gallenblase entfernt werden. "Mama ist hier aber sehr gut untergekommen & aufgehoben. Und die Tage, an denen sie jetzt im Krankenhaus bleiben muss, packen wir auch", zeigte sich Tim damals optimistisch. Die Operation verlief gut und nun kann sich Christina voll und ganz auf ihre Hochzeit konzentrieren.

Instagram / kampi.c Twenty4tim und seine Mama Christina im September 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tims Stiefvater und Mutter küssen sich

Instagram / kampi.c Webstar Twenty4tim (r.) mit seiner Mutter Tina und seinem Stiefvater Sven

