Beyoncés Mama Tina Knowles kämpfte heimlich gegen Brustkrebs

Tina Knowles, die Mutter von Beyoncé (43) und Solange (38), hat erstmals öffentlich über ihre Brustkrebsdiagnose gesprochen. In einem Interview mit Gayle King (70) auf "CBS Mornings" enthüllte die 71-Jährige, dass ihr im vergangenen Jahr bei einer Mammografie zwei Tumore in der linken Brust entdeckt wurden. Während einer der Tumore gutartig war, stellte sich der andere als bösartig im Stadium 1 heraus. Tina, die aufgrund der Corona-Pandemie einen geplanten Untersuchungstermin versäumt hatte, zeigte sich schockiert: "Ich habe immer versucht, auf mich Acht zu geben. Ich konnte es einfach nicht fassen." Im August 2024 unterzog sie sich einer erfolgreichen Operation, bei der der Tumor entfernt wurde, und ist heute krebsfrei.

In dieser schwierigen Phase konnte Tina auf die Unterstützung ihrer Töchter und enger Freunde zählen. Beyoncé und Solange waren am Tag der Operation an ihrer Seite, ebenso wie Tinas Nichte Angie Beyincé und Sängerin Kelly Rowland (44). Solange zeigte ihrer Mutter ein virales, humorvolles Video, um sie aufzumuntern und zusammen mit Angie sang sie den Gospelklassiker "Walk With Me" für Tina. "Ich war so nervös, also fingen sie an, mich zum Lachen zu bringen", erinnerte sich Tina im Interview. Nach der Operation hatte sie zwar mit einer Infektion zu kämpfen, dennoch ließ sie sich nicht davon abhalten, bei den Glamour Women of the Year Awards im Oktober 2024 die Bühne zu betreten. Beyoncé drängte ihre Mutter zwar, sich lieber zu schonen, doch Tina entschied sich, die Ehrung persönlich anzunehmen.

Tina, die am Tag des Interviews auch ihr Buch "Matriarch" veröffentlicht hat, reflektiert in den Memoiren ihre Erfahrungen mit der Krankheit und möchte Frauen ermutigen, ihre Gesundheit nicht zu vernachlässigen. "Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir an uns selbst kaum denken. Doch Vorsorge kann Leben retten. Hätte ich die Mammografie früher gemacht, hätte der Tumor bereits im Anfangsstadium erkannt werden können", erklärte sie im Interview. Mit ihrer Ehrlichkeit möchte sie Frauen sensibilisieren und Mut machen. Außerdem sieht sie in ihrer Genesung ein Zeichen für neue Chancen – und betont, dass selbst in schweren Zeiten Lebensfreude und Stil nicht verloren gehen müssen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, Mutter von Beyoncé

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, November 2024