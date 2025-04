Trotz Popstar-Leben stellt Beyoncé ihre Kinder über alles

Beyoncés (43) Mutter Tina Knowles (71) hat während der Billboard Women in Music Awards in Los Angeles Einblicke in das Familienleben ihrer berühmten Tochter gegeben. Die Sängerin, die mit Hits wie "Crazy in Love" weltbekannt wurde, priorisiere trotz ihres vollen Terminkalenders immer ihre drei Kinder: Blue Ivy (13) sowie die Zwillinge Sir (7) und Rumi (7). Im Gespräch mit E! News sagte Tina: "Sie sind immer ihre erste Priorität, egal was sonst gerade los ist." Beyoncé, die mit Rapper Jay-Z (55) verheiratet ist, teilt das Elternsein eng mit ihm und findet offenbar immer eine Balance zwischen ihrer Mutterrolle und ihrem Leben als Superstar.

Nicht nur Beyoncés Mutter, die Rumi als kleines Kind sehr ähnlich sah, sondern auch sie selbst betont immer wieder, wie zentral ihre Kinder für sie seien. In einem Interview mit dem Magazin GQ verriet die Sängerin: "Meine Kinder kommen mit mir überallhin. Sie sind in meinem Studio, lernen meine Choreografien und sind Teil meines Alltags." Besonders wichtig sei ihr jedoch, ihren Kindern so viel Normalität und Privatsphäre wie möglich zu bieten. Während Blue Ivy bereits häufiger ins Rampenlicht trat, blieben die Zwillinge weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, bis auf kurze Auftritte in Dokumentationen wie "Homecoming". Für Beyoncé scheint dabei vor allem eines im Vordergrund zu stehen: Familie geht über alles.

Dass Beyoncé ein außergewöhnliches Gleichgewicht zwischen ihrer Karriere als Superstar und ihrer Familie gefunden hat, überrascht bei einem Blick auf ihre Wurzeln nicht. Tina, selbst Modedesignerin und Mutter der beiden erfolgreichen Musikerinnen Beyoncé und Solange Knowles (38), sprach stolz über die beeindruckenden Talente ihrer Enkelkinder. Während die kreative Rumi sie an ihre Tochter Solange erinnere, sei der zurückhaltende Sir der Mathematik zugeneigt und ähnlich entspannt wie sein Vater. Blue Ivy hingegen zeige starke Führungsqualitäten, passend zu ihrem Spitznamen "die zweite Queen B". "Wie könnten sie anders sein mit so viel Kreativität in ihrer Umgebung?", sagte Tina einst in einem Interview. Diese enge Bindung und der Fokus auf Familie scheinen der Schlüssel zu Beyoncés Erfolg zu sein – auch abseits der Bühne.

Getty Images Beyoncé mit ihren Eltern Mathew und Tina

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

