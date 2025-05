Tina Knowles lobt Beyoncés Tochter Rumi für ihr Bühnentalent

Tina Knowles (71) hat mit einer persönlichen Nachricht auf Instagram einen seltenen Einblick in ihre Beziehung zu ihrer Enkeltochter Rumi Carter (7) gewährt. Nachdem Beyoncé (43) im Rahmen ihrer aktuellen Cowboy Carter-Tour nicht nur Tochter Blue Ivy (13), sondern auch die siebenjährige Rumi mit auf die Bühne brachte, bekam das Talent des jüngsten Familienmitglieds viel Aufmerksamkeit. Rumi sorgte bei der Aufführung des Songs "Protector", der ihren Kindern gewidmet ist, für Begeisterung, weil sie nicht nur samt Mutter Beyoncé und Schwester Blue Ivy auf der Bühne stand, sondern auch mit ihrer Stimme am Anfang des Tracks zu hören war. Tina teilte einen Clip der Tour, in dem die selbstbewusste Rumi stolz über die Bühne schreitet.

Die Designerin ließ ihre Follower außerdem wissen, wie sehr Rumi zu ihrer großen Schwester Blue Ivy aufschaut und bereits jetzt deren Choreografien spiegelt. Tina schwärmte: "Sie schaut Blue zu und imitiert jede ihrer Bewegungen… sie nimmt genau Maß." Offenbar war Rumi schon bei der letzten Tour motiviert, auf der großen Bühne zu stehen. Tina erzählte weiter, dass Rumi bereits in jungen Jahren eine kreative Ader und Talent im Songwriting zeigt. Auch im Interview mit E! News lobte Tina die Kreativität der Zwillinge: Während Rumi eine kleine Künstlerin sei, beschrieb sie ihren Zwillingsbruder Sir (7) als "ruhig" und eher ihrem Vater Jay-Z (55) ähnlich. Trotz aller Begeisterung versucht die Familie, Rumi und Sir ein möglichst normales Leben abseits des Rampenlichts zu ermöglichen.

Der kreative Nachwuchs ist bei den Knowles also vorprogrammiert, dazu scheint auch das große Familienzusammengehörigkeitsgefühl zu gehören. Bereits in der Vergangenheit hatte Tina mit ihrer Ähnlichkeit zu Rumi für Aufsehen unter den Fans gesorgt, als sie ein Mädchenfoto von sich auf Instagram zeigte. Kommentare wie "Die Gene sind so stark in der Familie Knowles!" häuften sich prompt und bestätigten das, was die Modewelt bereits seit Längerem erkennt: Nicht nur Beyoncé, sondern auch Neffe Julez, der Sohn von Solange (38), verdankt seinen Fuß in der Modewelt der kreativen Inspiration durch Tina. Der Zusammenhalt der Familie zieht sich durch die Generationen – und jeder schickt auf seine Art das Knowles-Erbe weiter auf die Bühne.

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024

