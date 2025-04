Beyoncé und Jay-Z verbringen "abnormal" viel Zeit mit Kids

Beyoncé (43) und Jay-Z (55) genießen ihr Familienleben auf ganz besondere Weise. Die Sängerin und ihr Ehemann sind Eltern von Blue Ivy Carter (13) und den Zwillingen Sir (7) und Rumi (7). Wie Beyoncés Mutter Tina Knowles (71) kürzlich Hello! zufolge verriet, legen die beiden großen Wert darauf, möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen – und das auf eine Weise, die Tina als "abnormal" beschreibt. Im Vorfeld der Veröffentlichung ihrer neuen Memoiren erklärte sie, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn jede Gelegenheit nutzen, um mit ihrem Nachwuchs zu spielen oder Zeit zu verbringen, und sich besonders dafür engagieren, trotz ihres vollen Terminkalenders eine enge Bindung zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten.

Auch wenn Beyoncé und Jay-Z selten Einblicke in ihr Privatleben gewähren, ist bekannt, dass für die beiden Familie an erster Stelle steht. Tina schilderte, dass Beyoncé trotz ihrer Karriere als Weltstar immer wieder Prioritäten setzt, um bei ihren Kindern zu sein. So sei die Sängerin oft bei den Schulaufführungen von Blue Ivy zu sehen und kümmert sich mit Jay-Z gewissenhaft darum, dass Sir und Rumi eine bodenständige Kindheit erleben. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie so ein Leben führen und trotzdem so präsent sind", so Tina.

Dass Familie für Beyoncé seit jeher eine besondere Rolle spielt, zeigte sich auch in ihren Werken. In mehreren Songs, darunter "Blue" und "Brown Skin Girl", hat sie ihren Kindern bereits Tribute gewidmet. Mit Jay-Z, ihrem Partner seit über zwei Jahrzehnten, bildet sie nicht nur ein musikalisches Power-Couple, sondern auch eine liebevolle Einheit im Privatleben. Freunde des Paares beschreiben sie als sehr familienorientiert. "Ihre Liebe zu ihren Kindern ist die Basis ihres Lebens", verriet ein Insider einmal People. Beyoncés Mutter Tina, die selbst als Matriarchin der Familie gilt, steht ihrer Tochter ebenfalls sehr nahe und ist laut eigenen Aussagen stets stolz auf deren Fähigkeiten als Mutter und Karrierefrau.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige