Beyoncé feiert Mama Tinas Triumph auf Bestsellerliste

Beyoncé (43) hat am Mittwoch, den 1. Mai, ihrer Mutter Tina Knowles (71) über Instagram zu einem ganz besonderen Erfolg gratuliert: Tinas Memoiren "Matriarch" haben es auf die renommierte Bestsellerliste der New York Times geschafft. Die Sängerin teilte ein Bild des Buches und schrieb dazu: "War Mama T wirklich so gut?? Ha. Du hast es verdient, ich bin so stolz!" Damit zeigte sie, wie stolz sie auf den Erfolg ihrer Mutter ist. Das Buch "Matriarch" ist ab sofort überall erhältlich und sorgt nicht nur in den USA für positives Aufsehen unter Tinas Fans.

Tina Knowles verriet PEOPLE im Vorfeld jedoch, dass sie lange gezögert habe, überhaupt ein Buch zu schreiben. Ihr erster Gedanke war, dass sich niemand für ihre eigene Geschichte interessieren würde, sondern nur für ihre berühmten Kinder. Erst als sie begann, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben, wurde ihr klar, welch bewegtes Leben sie geführt hat. Ursprünglich war geplant, einen Blick hinter die Kulissen von Destiny’s Child und der Musikindustrie zu werfen. Doch die persönlichen Geschichten wuchsen beim Schreiben und so entschied sich Tina für ein umfassendes Memoir. "Ich wollte, dass meine Kinder, Enkel und Urenkel wissen, woher sie kommen", erklärte sie. Besonders die Erinnerungen an ihre eigene Mutter und Großmutter hätten sie während des Schreibprozesses oft zum Nachdenken gebracht.

In ihrer Autobiografie gewährt Tina intime Einblicke in das private Leben ihrer Familie, darunter auch Details über das Kennenlernen von Beyoncé und Jay-Z. Dabei betont sie auch immer wieder ihre tiefe Verbundenheit zu Familie und Tradition. Gemeinsame Momente, etwa ausgelassene Familienabende mit viel Soul Food und Musik, gehören für Tina zu den wertvollsten Erinnerungen. Auch heute steht sie Beyoncé und ihren Enkelkindern nahe und bildet gerade für die Sängerin auch jenseits der Musik eine bedeutende Stütze. Ihr Wunsch, eine Tradition und ein Vermächtnis für kommende Generationen zu hinterlassen, zieht sich wie ein roter Faden durch Tinas Leben – und das spüren die Leser wohl auch auf jeder Seite ihrer Memoiren.

Getty Images Tina Knowles, März 2025

Getty Images Beyoncé, Blue Ivy und Tina Knowles 2018

