Runde vier: Alle Infos zur "Prominent getrennt"-Staffel 2025

Im kommenden Jahr ist es endlich so weit – dann geht Prominent getrennt in die nächste Runde. Für die vierte Staffel der Realityshow ziehen abermals acht prominente Ex-Paare in die berüchtigte Villa der Verflossenen. Um das satte Preisgeld von 100.000 Euro zu ergattern, müssen sich die Duos in gemeinsamen Spielen beweisen. Bei wem dieses Mal alte Gefühle hochkochen und wer noch eine offene Rechnung zu begleichen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

