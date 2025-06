Atomic-Kitten-Star Natasha Hamilton macht Krebskampf publik

Natasha Hamilton (42), bekannt als Mitglied der Band Atomic Kitten, hat ihren Kampf gegen Hautkrebs öffentlich gemacht. Im Gespräch mit Good Morning Britain berichtete die Sängerin, dass sie die Diagnose im letzten Jahr erhielt, nachdem sie ein ungewöhnliches Jucken auf ihrem Rücken bemerkt hatte. Nach einem Familienurlaub auf Mallorca hielt sie die Stelle zunächst für einen Mückenstich. Ihr Mann war es schließlich, der nach vier Wochen einen genaueren Blick warf und sie dazu brachte, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ursprünglich war es nur eine dunkle Sommersprosse, die ich seit Jahren auf meinem Rücken hatte. Sie war nicht mal erhöht, es war kein Muttermal", erinnerte sie sich. Die Diagnose lautete Basalzellkarzinom, die häufigste Form von Hautkrebs, welcher anschließend von Spezialisten entfernt wurde.

Natasha erklärte weiter, dass der Ursprung der Erkrankung möglicherweise auf ihre intensive Nutzung von Sonnenbänken während ihrer aktiven Zeit mit Atomic Kitten zurückzuführen sei. In den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren habe sie sich regelmäßig auf Sonnenbänken gebräunt, um für TV-Auftritte wie bei Top Of The Pops einen sonnengeküssten Look zu erzielen. Dabei habe sie oft Hautverbrennungen durch Übernutzung erlitten. Die Künstlerin, die mittlerweile als krebsfrei gilt, warnt nun andere davor, ihre Hautpflege zu vernachlässigen. Sie selbst steht laut eigener Aussage unter regelmäßiger Beobachtung durch Dermatologen, da immer wieder auffällige Hautstellen untersucht werden müssen.

Nicht nur Natasha, sondern auch ihre Mutter hat gegen Hautkrebs kämpfen müssen. Ihre Mutter wurde ebenfalls nach einem Hinweis von Natasha diagnostiziert, nachdem sie einen auffälligen Fleck auf ihrem Gesicht bemerkt hatte. Die Krankheit hat die Sängerin dazu gebracht, ihr Leben bewusster zu gestalten und mehr Wert auf die Gesundheit ihrer Haut zu legen. Mit fünf Kindern und einer erfolgreichen Karriere in der Musikindustrie, bekannt durch Hits wie "Whole Again" und "Eternal Flame", hat die heute 42-Jährige gelernt, wie wichtig es ist, Selbstfürsorge in den Alltag zu integrieren und ein Auge auf Warnsignale ihres Körpers zu werfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / natashahamilton Charles Gay und Natasha Hamilton, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton, Sängerin

Anzeige Anzeige