Natasha Hamilton teilt erste Fotos von ihrer Tochter Kitty!

Es sind intime Einblicke in ihr Familienleben! Im Februar hatte Natasha Hamilton (41) für eine große Überraschung gesorgt: Die Sängerin hatte preisgegeben, ihr fünftes Kind zu erwarten. Im vergangenen Monat war es dann auch schon so weit: Ihre kleine Tochter Kitty erblickte das Licht der Welt. Bislang hielt sich die fünffache Mama mit ihrem Baby-Content überwiegend zurück – doch nun zeigt Natasha zum ersten Mal ihr kleines Wunder!

Im Rahmen eines neuen Videos auf Instagram gewährt die 41-Jährige private Einblicke in ihren Alltag als fünffache Mama. Der Clip besteht aus einer Aneinanderreihung von süßen Fotos – und darauf zeigt sie jetzt erstmals ihr Töchterchen Kitty! "Von der Sekunde an, in der wir dich gesehen haben, waren wir total begeistert von dir", schwärmt Natasha und fügt hinzu: "Die neue Babyblase geht weiter, wir fühlen uns so gesegnet, dass du uns gehörst."

Allerdings waren die ersten Wochen nicht gerade einfach für die siebenköpfige Familie. Natashas Baby kam drei Wochen zu früh auf die Welt, was "einige Herausforderungen" und "schlaflose Nächte" mit sich gebracht habe. "Du bist unser kleiner Krieger und wir sind so froh, dass du jetzt gedeihst und wächst wie eine kleine Truppe", schreibt sie.

Anzeige

Getty Images Natasha Hamilton, Sängerin

Anzeige

Instagram / natashahamilton Natasha Hamiltons Tochter Kitty

Anzeige

Instagram / natashahamilton Natasha Hamiltons Mann Charles mit Tochter Kitty, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de