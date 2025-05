Autofahrer fährt in Menschen: Natasha Hamilton ist entsetzt

Natasha Hamilton (42), bekannt als Mitglied der Band Atomic Kitten, hat sich geschockt über einen Vorfall bei der Jubiläumsparade des Fußballvereins Liverpool geäußert. Am Montag fuhr ein 53-jähriger Mann aus Liverpool mit seinem Auto in die jubelnde Menschenmenge auf der Water Street. Dabei wurden 47 Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Die Sängerin teilte später über Instagram mit, dass ihr Vater und ihr Neffe an der Parade teilgenommen hatten, beide aber unversehrt blieben. Sie schrieb: "Mein Herz blieb stehen, als ich die Bilder sah. Meine Gedanken und Gebete sind bei allen Betroffenen."

Laut Polizeiberichten ereignete sich das schockierende Geschehen gegen 18 Uhr, gegen Ende der Parade. Der Täter fuhr zunächst langsam durch die Menschenmenge, bevor er beschleunigte und 200 Meter in die Menge fuhr. Feuerwehr und Rettungskräfte befreiten mehrere Menschen, die unter dem Fahrzeug eingeklemmt waren, darunter vier Erwachsene und ein Kind. 27 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, vier von ihnen befinden sich weiterhin in kritischem Zustand. Die Polizei betonte, dass der Vorfall nicht als terroristisch eingestuft wird und derzeit keine weiteren Verdächtigen gesucht werden.

Neben Natasha äußerte sich auch der britische Comedian John Bishop – der gebürtige Liverpooler war gemeinsam mit seinem Vater vor Ort. Er schrieb auf Instagram: "Ich bin schockiert und traurig über die Ereignisse. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen." Beide Prominente bewegte vor allem die Unvorhersehbarkeit und Tragik eines Tages, der eigentlich von Freude geprägt sein sollte.

Getty Images Natasha Hamilton, Sängerin

Getty Images John Bishop, 2018 in London

