Rosa Traum: So schön strahlt Natasha Hamilton auf Babyparty!

Da strahlt aber jemand! Die Sängerin Natasha Hamilton (41) feierte einst als Mitglied der Girlband Atomic Kitten große Erfolge. Privat konnte sie sich den Traum vom Mutterglück erfüllen: Derzeit ist die Britin mit ihrem fünften Kind schwanger – sie wird schon bald ein kleines Mädchen zur Welt bringen. Auf ihrer Babyparty zeigt sich Natasha nun in einem stylishen Jumpsuit und ihr Glück steht ihr dabei ins Gesicht geschrieben!

Auf Instagram teilt die Rothaarige Eindrücke von ihrer Babyparty mit ihren Fans. Unter Fotos, die sie in einem geblümten Jumpsuit vor rosa Kulisse zeigen, schreibt sie: "Wow, was für ein Tag! Gefüllt mit so viel Liebe, Lachen, Musik, fabelhaftem Essen und engsten Familienmitgliedern und Freunden, die alle die Babyparty unseres kleinen Mädchens perfekt machten." Schließlich richtet sie persönliche Worte an ihre ungeborene Tochter: "Der Countdown läuft und wir könnten nicht aufgeregter sein, dich kennenzulernen, kleines Mädchen."

Im Februar hatte die einstige Chartstürmerin die Neuigkeit von ihrer Schwangerschaft publik gemacht. In einem Instagram-Video hatte Natasha gemeinsam mit ihrem Ehemann Charles Gay einen positiven Schwangerschaftstest gezeigt und sich öffentlich über das Babyglück gefreut. Die Kleine wird das erste gemeinsame Kind der Eheleute sein, nachdem die Britin bereits vier Kinder von vier verschiedenen Männern bekommen hatte.

natashahamilton Natasha Hamilton im Sommer 2023

natashahamilton Natasha Hamilton mit Angehörigen im Juli 2023

Getty Images Natasha Hamilton im Jahr 2015

