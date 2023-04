Atomic-Kitten-Star Natasha Hamilton zeigt ihren Babybauch!

Natasha Hamiltons (40) Körpermitte ist schon ziemlich groß! Die Musikerin hatte in den vergangenen Jahren so einige private Turbulenzen durchgemacht: Von vier verschiedenen Männern bekam der Atomic Kitten-Star vier Kinder. Seit mittlerweile rund sieben Jahren scheint die Beauty ihre große Liebe in ihrem Mann Charles Gay gefunden zu haben. Im Februar verkündeten die Turteltauben, dass sie ein Kind erwarten. Jetzt erlaubte Natasha ihren Fans einen schönen Blick auf ihre Babykugel!

Die 40-Jährige ließ sich mit ihrem Liebsten bei der Abschlussparty der Real Housewives of Cheshire in Manchester blicken. Dabei war sie gehüllt in ein wallendes weißes Outfit. Dieses bestand aus einem hautengen Unterkleid und einem transparenten Überwurf. Der Look setzte die wachsende Körpermitte der Sängerin ideal in Szene.

Dieses Mal ist Natasha sich wohl sicher, dass es mit ihrem Liebsten ewig hält. Von ihrer Hochzeit hatte sie im Netz ein Bild geteilt, welches das Brautpaar in festlicher Kleidung auf einem Boot zeigt. Die baldige Fünffachmama hatte dazu geschrieben: "Mr. und Mrs. Gay. 25. September 2021 – bis zum Ende!" Die romantische Zeremonie war in idyllischer Szenerie in Italien abgehalten worden.

Backgrid / ActionPress Charles Gay und Natasha Hamilton, März 2023

Backgrid / ActionPress Natasha Hamilton, Atomic-Kitten-Star

Instagram / natashahamilton Charles Gay und Natasha Hamilton, September 2021

