Atomic-Kitten-Star Natasha Hamiltons fünftes Baby ist da!

Natasha Hamilton (41) kann ihr Baby endlich in den Armen halten! Die einstige Atomic Kitten-Sängerin hatte vor einigen Monaten überglücklich verkündet, dass sie und ihr Ehemann Charles Gay ein Kind erwarten. Es ist der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares, das seit 2018 verheiratet ist. Aus vier früheren Beziehungen hat die Britin bereits vier weitere Kinder. Und nun ist es auch schon so weit: Natasha und Charles' Tochter ist auf der Welt!

Die frohe Botschaft teilt die 41-Jährige ihren Fans nun via Instagram mit. "Kitty Iris Gay – 14. August 2023. Wir könnten nicht glücklicher sein. Willkommen auf der Welt, Baby Girl", freut sich Natasha unter einem Foto, auf dem ihr Liebster ihr Neugeborenes in einer Babyschale aus dem Krankenhaus trägt. Unter dem süßen Schnappschuss macht die stolze Mama deutlich, wie glücklich sie ist: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie wir uns im Moment fühlen. Unsere Familie ist komplett."

Zu ihrem fünften Kind gratulieren Natasha zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen im Netz. "Ich freue mich so sehr für euch beide! Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Genießt jeden Moment und bleibe noch eine Weile in deiner Babyblase", kommentiert beispielsweise ein Bekannter des Paares. Ein Fan meint: "Oh, was für ein schöner Name. Herzlichen Glückwunsch!"

Natasha Hamilton und ihr Mann Charles Gay im Juli 2023

Natasha Hamiltons Partner mit ihrem neuen Baby

Natasha Hamilton im Juli 2023

