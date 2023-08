Wenige Wochen nach Geburt: Natasha Hamilton zeigt ihren Body

Natasha Hamilton (41) steht zu ihrem neuen Körper. Im Februar dieses Jahres hatte die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin für eine große Überraschung gesorgt: Sie verkündete, dass sie mit ihrem fünften Kind schwanger ist. Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit: Ihre kleine Tochter erblickte das Licht der Welt. Jetzt zeigt Natasha ehrlich, wie ihre Körper nach fünf Kindern aussieht.

"Dies ist das erste Bild, das ich von meinem Körper nach dem Baby gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, um es mit meinem alten Körper zu vergleichen, sondern weil ich so stolz darauf bin, was mein Körper im Laufe der Zeit erreicht hat", schreibt die 41-Jährige zu dem Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die Musikerin in Unterwäsche vor einem Spiegel steht. Noch immer ist eine leichte Wölbung an ihrem Bauch zu erkennen – doch das stört die fünffache Mutter keineswegs.

Früher sei das jedoch anders gewesen. "Ich habe im Laufe der Jahre viel mit meinem Körper erlebt und war nicht immer so stolz auf ihn. Als ich jünger war, hatte ich das Gefühl, dass es so viel Druck gab, nach Babys wieder auf die Beine zu kommen", berichtet Natasha. Heute wolle sie auf Diäten verzichten und sich keinen Druck mehr machen.

