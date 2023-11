Nach Geburt: Natasha Hamilton fühlt sich mit Figur unwohl

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben! Natasha Hamilton (41) hatte 2018 ihrem Partner Charles Gay das Jawort gegeben. Im Februar verkündete die Sängerin dann süße Neuigkeiten: Sie und ihr Mann erwarteten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Sechs Monate später durften die Turteltauben ihren kleinen Wonneproppen auf der Welt begrüßen. Nun verrät Natasha, dass sie seit der Entbindung unzufrieden mit ihrem Körper ist!

Auf Instagram teilt die fünffache Mama einen Clip aus dem Fitnessstudio, in dem sie ihr Training zeigt. Dazu erzählt sie ganz offen von den Unsicherheiten, die sie seit der Geburt ihres Sprösslings empfindet, denn in ihrem After-Baby-Body fühle sich der Atomic-Kitten-Star nicht wohl. "Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich überhaupt so empfinde. Aber ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass andere Frauen da draußen, die zur gleichen Zeit Kinder bekommen haben, schon wieder so gut aussehen", gesteht die Musikerin ehrlich.

Schon wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter postete die frischgebackene Mutter auf Instagram ein Foto ihres Bodys in Unterwäsche. "Dies ist das erste Bild, das ich von meinem Körper nach dem Baby gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, um es mit meinem alten Körper zu vergleichen, sondern weil ich so stolz darauf bin, was mein Körper im Laufe der Zeit erreicht hat", erklärte sie damals.

Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton mit ihrer Tochter Kitty, August 2023

Backgrid / ActionPress Charles Gay und Natasha Hamilton, März 2023

Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton, August 2023

