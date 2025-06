Fata Hasanović wünscht sich noch ein zweites Kind

Das Model Fata Hasanović (30) spricht offen über ihren Wunsch, ihre kleine Familie weiter zu vergrößern. Bereits jetzt steht für sie und ihren Partner fest, dass sie sich ein zweites Kind wünschen. Ursprünglich hatten sie von vier Kindern geträumt, doch Fata räumt ein, dass es nach der Geburt ihres ersten Kindes doch bei maximal zwei bleiben könnte. "Wir hatten immer die Idee von vier Kindern. Aber nach dem ersten habe ich dann gedacht, nee, vielleicht auch eher nur zwei und nicht vier. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall da", gab die Influencerin im Gespräch mit Promiflash preis. Allerdings macht sie keinen Hehl daraus, dass die Umsetzung dieses Plans nicht allein in ihrer Hand liegt.

Ein besonderes Thema für Fata ist dabei ihre gesundheitliche Situation. Die 30-Jährige lebt mit der Diagnose Endometriose und erzählt: "Dadurch, dass ich Endometriose habe, wissen wir nicht, ob es nochmal klappt. Aber wenn, das wäre super schön." Trotz dieser Hürde bleibt sie optimistisch und möchte sich von der Natur leiten lassen. Der Wunsch nach einem weiteren Kind ist jedenfalls stärker denn je, und Fata betont, dass sie und ihr Partner alles daransetzen werden, ihren Traum in den kommenden Jahren zu verwirklichen. "Wir planen schon so die nächsten ein bis zwei Jahre, dass nicht der Abstand zu groß ist. Wir wollen nicht so einen großen Abstand haben."

Seit der Geburt ihres ersten Kindes hat Fata sich immer wieder als liebevolle und engagierte Mutter gezeigt. Besonders schätzt sie die intensiven Momente, die sie gemeinsam als Familie erlebt. So erzählte sie in der Vergangenheit, wie sie die Herausforderungen des Elternseins, etwa das Reisen mit einem aktiven Kleinkind, gemeistert hat. Trotz aller Anstrengungen überwiegt die Freude am Familienglück, das Fata offenbar gerne noch weiter wachsen sehen würde. Ihre erfrischende Ehrlichkeit über die Höhen und Tiefen des Mutterseins macht sie für viele zu einem inspirierenden Vorbild.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic mit ihrem Partner Izet und Sohn Malik

