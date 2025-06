So süß erinnert sich Fata Hasanović an die Zeit als Neu-Mama

Fata Hasanović (30) hat mit Promiflash offen über ihre Erinnerungen an die ersten Monate als Neu-Mama gesprochen. Die Influencerin gab zu, dass sie sich aus einem besonderen Grund gern daran erinnert. "Ich vermisse das entspannte Reisen, als er noch ein kleines Baby war. Wir dachten uns anfangs: 'Krass, wir haben so ein entspanntes Kind. Das ist ja super mit dem Reisen'", erzählt Fata und erklärt, dass sich das mit der Zeit aber geändert habe: "Es war wirklich ein Rumgerenne im Flugzeug. Er wollte nicht mehr schlafen. Alles entdecken. Ich verstehe es zwar, aber es war wirklich anstrengend für uns."

Mit einem Lächeln erinnert sich Fata jedoch vor allem an die allerersten Wochen nach der Geburt. Sie beschreibt diese Zeit im Gespräch mit Promiflash als magisch: "Die ersten zwei Wochen, die gibt einem wirklich niemand zurück." Das Wochenbett und die darauffolgende Kennenlernzeit habe sie intensiv genossen. Diese ganz besondere Phase, in der die Welt plötzlich nur noch aus dem kleinen Wunder bestand, ließ sie oft staunen. "Das war einfach ein unglaubliches Gefühl", erklärt sie und schwärmt weiter von den kleinen Details, wie den winzigen Füßchen ihres Babys, die ihr für immer in Erinnerung bleiben werden.

Fata, die durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany’s Next Topmodel bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren ein beeindruckendes Leben aufgebaut. Neben ihrer Karriere als Model und Social-Media-Star widmet sie sich voller Hingabe ihrer Mutterrolle. Fata genießt es, ihren Fans in den sozialen Netzwerken Einblicke in ihren privaten Alltag zu geben. Besonders schön dabei: Sie zeigt sich immer wieder authentisch und ungeschönt, sodass sich viele Follower in ihren ehrlichen Erzählungen wiederfinden.

Instagram / fata.hasanovic Partner Izi, Sohn Malik und Fata Hasanović im September 2024

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic mit ihrem Partner Izet und Sohn Malik

