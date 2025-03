Hilfe von einer Nanny: Für Fata Hasanović ist das nichts

Fata Hasanović (30) hat im Alltag alle Hände voll zu tun: Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Influencerin und unterhält beinahe täglich ihre 500.000 Follower – seit August 2023 ist sie auch noch Mama und kümmert sich um ihren Sohn Malik. Um ein wenig Unterstützung zu bekommen, ist vor ein paar Tagen eine Nanny bei ihr zu Hause eingezogen. In ihrer Instagram-Story spricht sie nun Klartext, wie es ihr mit der neuen Situation geht. "Ich komme damit gar nicht klar", gesteht sie.

Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sei definitiv dankbar für die Hilfe – vor allem im Haushalt. Dennoch fühle sie sich nicht wohl damit, ständig jemanden zu Hause zu haben, der kein Teil der Familie sei. "Ich wollte das jetzt nur mal für die nächsten drei Monate testen, [...] ich habe das Gefühl, das ist wie eine WG – und das kann ich nicht. Das ist nichts für mich", erzählt sie. Mit der Nanny als Person habe das rein gar nichts zu tun – Fata fühle sich aber permanent, als habe sie einen Gast, um den sie sich kümmern müsse. "Ich bin wirklich dankbar, dass wir so privilegiert sind, entscheiden zu können, was wir machen wollen", verdeutlicht sie und fügt hinzu: "Eins ist aber klar: Ich brauche Unterstützung. Ich fühle mich wie eine alleinerziehende Mutter, die gleichzeitig Kind, Arbeit, Haushalt, Kochen und Co. schmeißen muss." Ihr Partner Izi gehe ihr zur Hand, wo er könne. Er sei aber auch täglich zum Arbeiten außer Haus.

Schon im vergangenen Sommer sprach die 30-Jährige ganz offen im Promiflash-Interview über die Herausforderungen, die das Muttersein mit sich bringt. Ihrer Meinung nach sei es das Wichtigste "mit einer gewissen Gelassenheit, Geduld und auch mit keiner Erwartungshaltung an die Sache [zu] gehen. Weil, wenn ich weiß, mein Kind hat keine Lust mehr, geht es mir an erster Stelle um die Bedürfnisse meines Kindes."

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi im April 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Sohn Malik im November 2023 in Dubai

