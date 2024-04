Mamglück: Fata Hasanović "heilt" durch ihren Sohn

Fata Hasanović (29) macht einmal mehr deutlich, wie glücklich sie als Mutter ist! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin veröffentlicht jetzt zwei neue Schnappschüsse mit ihrem Baby Malik auf ihrem Instagram-Profil: Auf den Fotos trägt die in Dubai lebende Influencerin ihren Sohnemann auf dem Arm und umarmt ihn dabei mit geschlossenen Augen liebevoll. "Wusstet ihr, dass wir durch Umarmungen ein Stück heilen? Wie schön ist das", schreibt die stolze Mama zu den Pics.

Fatas Supporter sind von den neuen Mama-Sohn-Fotos total hin und weg! In der Kommentarspalte häufen sich schon nach kurzer Zeit zahlreiche Komplimente und liebevolle Worte. "Ganz viel Liebe an euch drei", wünscht eine Userin beispielsweise Fata, ihrem Freund und Malik. Ein anderer Nutzer schwärmt von dem kleinen Sohn der Beauty. Viele weitere Fans hinterließen ihr zudem rote Herz-Emojis.

Im Sommer 2023 verkündete Fata voller Stolz die Geburt ihres ersten Kindes: Gemeinsam mit ihrem Partner Izi hieß sie den kleinen Malik in ihrer Wahlheimat Dubai auf der Welt willkommen. "Unser Wunder hat gestern das Licht der Welt erblickt. Ich will ihn am liebsten nie mehr loslassen und wir genießen nun unsere gemeinsame erste Zeit", betonte das Model zu diesem Zeitpunkt auf der Social-Media-Plattform.

