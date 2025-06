Ehemalige GNTM-Finalistin Fata hat das Modeln aufgegeben

Fata Hasanović (30), die 2016 im Finale von Germany's Next Topmodel den dritten Platz belegte, hat sich endgültig dagegen entschieden, in die Modelwelt zurückzukehren. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die ehemalige GNTM-Finalistin, dass sie derzeit ganz andere Prioritäten verfolgt. "Ich bin ja 30 geworden. Ich weiß nicht, ob der Ernst des Lebens anfängt. Aber irgendwie bin ich gerade voll im Modus Geld investieren, Immobilien", erklärte sie offen. Fata beschreibt sich aktuell als stark auf ihre Zukunftsplanung fokussiert – ein Lebensabschnitt, der sich deutlich von ihrer früheren Modelkarriere unterscheidet.

Geldanlage und der Aufbau eines zweiten Standbeins stehen für die einfache Mama im Mittelpunkt. Gleichzeitig betonte Fata, wie wichtig es ihr sei, das Leben bewusster im Moment zu genießen, statt ständig neuen Plänen hinterherzujagen. Rückblickend sagte sie: "Man macht sich ständig Fünfjahrespläne, Zehnjahrespläne und ist nie so im Moment drin." Heute möchte sie die Früchte ihrer bisherigen Arbeit bewusst würdigen und schätzt, was sie bereits erreicht hat. Auch die Absicherung ihrer Zukunft spielt dabei eine zentrale Rolle. "Das, was ich jetzt bin, hätte ich mir vor zehn Jahren gewünscht", gab sie zu.

Für Fata hat das Leben offenbar eine neue Richtung eingeschlagen, die nur noch wenig mit ihrer früheren Modelkarriere gemein hat. Schon in jungen Jahren beeindruckte sie bei GNTM mit Charisma und Professionalität – beim Publikum ebenso wie bei der Jury. Inzwischen hat sich ihr Fokus jedoch spürbar verschoben. Neben ihrer Rolle als Mutter zeigt sie sich zunehmend reflektiert und bodenständig – Eigenschaften, die auch regelmäßig in ihren Austausch mit Fans auf Instagram einfließen.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Baby Malik, April 2024

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic mit ihrem Partner Izet und Sohn Malik

