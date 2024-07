Job und Kind: Wie meistert Fata Hasanović ihren Alltag?

Was ist ihr Geheimnis? Fata Hasanović (29) ist erfolgreiche Influencerin und unterhält so gut wie täglich ihre rund 500.000 Follower auf Social Media. Die einstige GNTM-Kandidatin gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Alltagsleben und spricht über Mode und Beauty. Hinter der Kamera ist Fata allerdings auch Vollzeit-Mama. Im vergangenen Jahr brachte sie nämlich ihr erstes Kind zur Welt – ihren kleinen Sohn namens Malik. Promiflash hat nachgehakt: Wie schafft es Fata, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen? Die TV-Show-Teilnehmerin verrät im Rahmen der Berliner Fashion Week bei der Modenschau von Kilian Kerner: "Ich glaube, mit einer gewissen Gelassenheit, Geduld und auch mit keiner Erwartungshaltung an die Sache gehen, weil, wenn ich weiß, mein Kind hat keine Lust mehr, geht es mir an erster Stelle um die Bedürfnisse meines Kindes."

Fatas Fels in der Brandung ist definitiv ihr Partner Izi – Hand in Hand schaffen die beiden es, ihr Familienleben mit Jobs und Reisen zu vereinen. An erster Stelle steht für die 29-Jährige und den Kindsvater allerdings immer das Wohl ihres kleinen Sohnes. "Wenn ich merke, dass heute kein guter Tag ist, er viel weint, dann muss ich da sein, dann würde ich für mein Kind alles andere absagen", erklärt die Influencerin im Interview mit Promiflash und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Aber Malik macht das ganz toll mit, Izi macht das auch ganz toll mit und irgendwie rocken wir das als Familie."

Fata und ihr Partner Izi haben schon so einige Hürden gemeinsam überwunden – auch eine temporäre Trennung. Die zwei lernten sich nämlich bereits in ihrer Jugend kennen und lieben, trennten sich allerdings wieder nach wenigen Monaten im Alter von 17 Jahren. Durch einen Zufall haben die beiden Jahre später dann wieder zueinandergefunden, wie sich die Beauty im Interview mit InTouch erinnerte: "Ich traf in Berlin zufällig seine Tante und wir unterhielten uns. Sie erzählte mir, dass er genau an diesem Tag aus Australien zurückkommen würde. [...] Tage später schrieb er mir bei Instagram und wir telefonierten wenig später. Dann trafen wir uns." Dass die Liebe der beiden nach all den Jahren noch nicht erloschen ist, merkten Fata und Izi recht schnell. Aktuell leben die beiden in Dubai und begrüßten im August vergangenen Jahres ihr erstes Kind auf der Welt.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Sohn Malik in Australien, April 2024

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi im April 2023

