"Bademantel-Gang": Fata Hasanović teilt süßes Familienbild

Fata Hasanović (29) teilt süße Bilder aus ihrem Familienurlaub. Die einstige GNTM-Teilnehmerin, ihr Partner Izi und ihr gemeinsamer Sohn Malik lassen es sich im Wellnessurlaub in Tirol richtig gutgehen – und das zeigt die Influencerin auch voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. "Die Bademantel-Gang muss abreisen morgen. Oh man, die Tage vergingen mal wieder viel zu schnell. Wir hatten wirklich so eine gute Zeit mit unserer Family", schreibt Fata unter einen putzigen Schnappschuss, der die dreiköpfige Familie Händchen haltend und nur mit Bademänteln bekleidet vor einem Pool zeigt.

Besonders der Mini-Bademantel von Fatas Sohnemann Malik tat es ihrer Community an – und das lassen sie die stolze Mama auch in der Kommentarspalte wissen. "Wie süß mit dem kleinen Bademantel, wow" und "Oh Gott, ist das entzückend" lauten nur einige der unzähligen Fan-Kommentare unter dem Bild. Viele der Follower erinnert der Anblick vom kleinen Malik im Bademantel an einen bestimmten fiktiven Filmcharakter: "Muss gerade an Meister Yoda denken, süß", stellt eine Nutzerin entzückt fest.

Im Sommer des vergangenen Jahres wurden Fata und Izi zum allerersten Mal Eltern. Im August 2023 verkündeten sie im Netz, dass sie endlich den kleinen Malik auf der Welt begrüßen durften. Seither gewährt die Influencerin regelmäßig Einblicke in den Familienalltag. So ließ sie ihre Community im Netz selbstverständlich auch am allerersten Familienurlaub nach Melbourne teilhaben, von wo aus sie süße Bilder mit ihrem kleinen Wunder teilte. "Lustig, wie ich anfangs noch meinte: 'Wenn wir das Kind bekommen, können wir ja erst mal kleinere Reisen machen...' Nun ja, da sind wir nun in Australien – am anderen Ende der Welt...", schrieb sie unter einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Sohn voller Glückseligkeit am Strand auf dem Arm hält.

Instagram / fata.hasanovic Partner Izi, Sohn Malik und Fata Hasanović im September 2024

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Baby Malik, April 2024

