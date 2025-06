Matthias Schweighöfer will mehr im "Hier und Jetzt" sein

Matthias Schweighöfer (44) hat überraschende Einblicke in seinen Alltag als Vater und Schauspieler gegeben. Der vielseitige Künstler, der gerade mit seiner Arbeit für Pixars neuen Animationsfilm "ELIO" begeistert, sprach über den Balanceakt zwischen Hollywood-Glanz und der Realität zu Hause. "In einem Augenblick bekommst du vielleicht einen Preis oder es passiert etwas Unglaubliches. Und im nächsten Moment kommst du nach Hause und deine Kinder müssen für Mathe lernen", erklärte er im Gespräch mit Gala. Besonders solche alltäglichen Momente seien es, die ihn auf den Boden der Tatsachen zurückbrächten.

In dem Interview erzählte Matthias auch, dass für ihn der Schlüssel zum Glück nicht in großen Erfolgen, sondern im Hier und Jetzt zu finden sei. Er betonte, wie wichtig es sei, sich bewusst Zeit zu nehmen und das Tempo zu drosseln. "Ich glaube, man muss irgendwann auch loslassen. Manchmal sitze ich einfach nur da und meditiere. Das habe ich letztes Jahr in einem Zen-Kloster in Japan gelernt." Diese Übungen bieten ihm die nötige Distanz, sowohl zu seinen zahlreichen Filmprojekten als auch zu seinem eigenen Image. "Sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen, ist auf Dauer nicht gesund", gesteht er offen.

Für Matthias hat sich durch seine internationale Filmkarriere vieles verändert, dennoch bleibt er auf dem Boden. Der Schauspieler, der auch als Regisseur und Produzent tätig ist, nimmt seine Erfolge mit Humor. "Neulich war ich in meinem Büro und sah all die Filmposter, da dachte ich: 'Krass, das haben wir alles gemacht?'", berichtet er schmunzelnd. Doch es ist die Zeit mit seinen beiden Kindern, die für ihn den größten Wert hat und ihn immer wieder daran erinnert, was wirklich zählt. Sein Leben scheint eine fein austarierte Mischung aus einem glamourösen Berufsleben und einem bodenständigen Alltag zu sein.

Getty Images Matthias Schweighöfer beim Filmfestival in Cannes 2024

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

