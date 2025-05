Seltenes Bild: Matthias Schweighöfer albert mit Sohn herum

Zur Feier des Tages gibt es von Matthias Schweighöfer (44) ganz seltene Schnappschüsse: In Anlehnung an den heutigen Vatertag teilt der Schauspieler auf Instagram einen seltenen Einblick in das Leben als Papa. Matthias bleibt sich aber treu und zeigt nicht das Gesicht des Sprösslings – lediglich die Schatten von ihm und seinem Sohn, wie sie gemeinsam auf einem Spielplatz herumalbern, sind auf den Fotos zu sehen. Dazu schreibt er: "Es gibt Rollen, die man spielt – und eine, die man lebt. Schönen Vatertag."

Auch wenn Matthias sein Privatleben heilig ist, ist bekannt, dass der Filmstar Vater von zwei Kindern ist. Greta und Valentin stammen aus seiner ehemaligen Beziehung mit Regie-Assistentin Angelika Schromm. Die beiden waren seit 2004 ein Paar, ihre gemeinsame Tochter wurde im Jahr 2009 geboren. Nach einer kurzen Beziehungspause fanden sie wieder zusammen und bekamen im Jahr 2014 ihren Sohn. 2018 endete die fast 14 Jahre lange Liebe. Im Jahr darauf machte Matthias seine Beziehung mit Schauspielkollegin Ruby O. Fee (29) öffentlich.

Die gebürtige Costa Ricanerin und der "What a Man"-Star lernten sich bereits 2014 bei gemeinsamen Dreharbeiten zu dem Film "Bibi und Tina" kennen. Doch zu diesem Zeitpunkt blieb es bei einer beruflichen Bekanntschaft zwischen dem damals 33-Jährigen und der gerade mal 18-Jährigen. Fünf Jahre später änderte sich das: Die beiden Schauspieler kamen sich näher und aus Freundschaft wurde Liebe. Offiziell machten sie ihre Beziehung dann im Februar 2019: Mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das sie eng umschlungen auf einer Rückbank zeigt, verkündeten sie ihre Liebe.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer mit seinem Sohn, Mai 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

