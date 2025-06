Nach Ehe-Aus: Vivien Wulf soll wieder frisch verliebt sein

Vivien Wulf (31) soll wieder frisch verliebt sein! Nur wenige Monate nach dem überraschenden Ende ihrer kurzen Ehe mit Ex-Fußballprofi Alexander Dercho ist die Schauspielerin nun scheinbar wieder im Liebesglück. Laut Bild ist der neue Mann an ihrer Seite David Degen, Präsident des FC Basel. Die beiden wurden Ende Mai gemeinsam bei einer Meisterfeier des Fußballclubs sowie beim Schweizer Cup-Finale Anfang Juni gesichtet. Zwischen den beiden soll es ernst sein – sie planen angeblich bereits eine gemeinsame Zukunft.

Angeblich pendelt die Sturm der Liebe-Bekanntheit jedes Wochenende zwischen Düsseldorf und Basel, um so viel Zeit wie möglich mit ihrem neuen Partner zu verbringen. Aufgrund seiner Position beim FC Basel und der Fußballspiele am Wochenende ist David nicht so flexibel. Dass es dem Schweizer ernst mit der Beziehung ist, lässt zudem seine Aussage im Vereins-Podcast vermuten. "Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen", erklärte er im "FC Basel"-Podcast im April. Vivien meldete sich zu ihrer neuen Beziehung bislang noch nicht.

Für die Schauspielerin ist es bereits die zweite viel beachtete Liebe innerhalb kurzer Zeit. Im September 2023 hatte sie noch auf Sylt eine romantische Hochzeit mit Alexander gefeiert. "Unsere Hochzeit war ein Feuerwerk der Gefühle. Wir sind total glücklich", schwärmte die 31-Jährige damals gegenüber dem Blatt. Doch schnell erlosch dieses Feuer: Im April wurde Vivien und Alexanders Trennung nach nur anderthalb Jahren Ehe bekannt – die beiden sollen sich im Guten und einvernehmlich getrennt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / vivienwulf Vivien Wulf, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / CnucvFIrDYU/?img_index=1 Vivien und Alexander Wulf im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige