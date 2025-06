Abschluss: Jessica Klepser erinnert an verstorbene Töchter

Jessica Klepser hat auf Instagram einen besonders emotionalen Beitrag geteilt, in dem sie an ihre verstorbenen Töchter erinnert. Heute wäre ein besonderer Tag in deren Leben gewesen: der Schulabschluss. "Anniki hätte den Abschluss der Grundschule gefeiert und Madita den der Mittelschule", schreibt die Ex-Frau von Christian Oliver (✝51). Sie veröffentlichte dazu Fotos von den Einschulungstagen der Mädchen. Anniki wurde nur zehn Jahre alt, Madita zwölf. Jessica erklärt weiter, wie sehr ihre beiden Töchter ihre Schulzeit genossen haben – weniger wegen der Fächer, sondern wegen ihrer Freunde, die laut Jessica "ihre geliebten Begleiter" waren.

Mit rührenden Worten richtet sich Jessica direkt an die ehemaligen Freunde ihrer Töchter und bedankt sich für den Beistand in den vergangenen anderthalb Jahren. Insbesondere hat sie berührt, dass Anniki symbolisch ein Platz in der ersten Reihe der Abschlussfeier freigehalten wurde. "Danke, dass ihr sie in eurem Herzen haltet, während ihr weitergeht", schrieb sie. Gleichzeitig gibt sie offen zu, dass dieser Tag, wie auch die vergangenen Wochen, für sie schwer zu bewältigen waren. Der Anblick von Abschlussfotos anderer Kinder sei für sie eine Herausforderung gewesen – Jessica hatte sich dafür bewusst eine Auszeit von den sozialen Medien genommen.

Jessica befindet sich derzeit auf einer Reise durch Alaska, weit weg von ihrem gewöhnlichen Umfeld in Los Angeles. Sie hofft, in der Natur und der Abgeschiedenheit neue Kraft zu finden. "Ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich mein Leben von Grund auf neu beginnen kann", gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Auch wenn sie noch keinen klaren Plan für die Zukunft hat, weiß Jessica eines mit absoluter Gewissheit: Ihre verstorbenen Töchter und auch ihren Ex-Mann wird sie immer in ihren Gedanken und ihrem Herzen bei sich tragen.

Instagram / jessicaklepser Anniki und Madita, Töchter von Jessica Klepser und Christian Oliver

Getty Images Christian Oliver und Jessica Klepser im Jahr 2015