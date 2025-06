DFB-Star Maximilian Mittelstädt: Traumhochzeit auf Mallorca

Maximilian Mittelstädt und seine Frau Lea feiern in dieser Woche ihre zweite Hochzeit auf Mallorca. Nachdem die standesamtliche Trauung bereits an Silvester zelebriert wurde, soll nun eine große Feier mit zahlreichen Gästen folgen. Der Fußballer aus den Reihen des VfB Stuttgart, der aktuell in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal Erfolge feiert, freut sich schon sehr auf das besondere Ereignis. "Es ist Wahnsinn, was da alles an Vorbereitung und Arbeit drinsteckt. Ich hoffe, dass alles so wird, wie wir es uns vorstellen", sagte der 28-Jährige gegenüber Bild. Seine Frau Lea, die als Influencerin tätig ist, übernahm die Organisation der Feier auf der Balearen-Insel.

Nach den Feierlichkeiten wird das frisch vermählte Paar seine Flitterwochen auf den Malediven verbringen. Für Maximilian, der in den letzten Wochen mit dem Pokalsieg in Berlin und der Teilnahme am Final-Four-Turnier der Nations League besonders sportlich gefordert war, bietet die Zeit auf den paradiesischen Inseln eine willkommene Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. "Ich denke, dass ich erst auf den Malediven richtig abschalten werde", so der DFB-Star. Auch für seine Frau Lea stellt die Reise nach der monatelangen Vorbereitung der Traumhochzeit eine wohlverdiente Pause dar.

Maximilian und Lea, die sich in der Welt des Influencer-Daseins sicher bewegt und auf Instagram mehr als 100.000 Follower zählt, betonten stets die romantische Seite ihrer Hochzeit. Bereits bei ihrer standesamtlichen Trauung zum Jahreswechsel verzauberte das Paar mit einer liebevollen Zeremonie. Damals beeindruckte Lea in einem eleganten Brautkleid mit der Aufschrift "Ewig dein, ewig mein, ewig uns", während Maximilian klassisch im schwarzen Anzug mit Fliege strahlte. Die tiefe Verbundenheit des Paares wurde auch durch die Anwesenheit ihres Hundes unterstrichen, der passend für die Feier mit einer kleinen Fliege ausgestattet wurde.

Instagram / leaprinz Maximilian Mittelstädt und Lea Prinz

Instagram / leaprinz Lea Prinz und Maximilian Mittelstädt bei ihrer Verlobungsfeier im Juli 2024

