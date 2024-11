Vivien Wulf übernimmt ab 2025 Rolle in "Sturm der Liebe"

Vivien Wulf (30) wird das Ensemble von Sturm der Liebe verstärken! Ab Februar 2025 schlüpft die Schauspielerin in die Rolle der "Larissa Mahnke". Als selbstbewusste Erbin eines Edelsteinunternehmens wird sie den Fürstenhof gehörig aufmischen. Larissa stammt aus einer wohlhabenden Familie und trifft auf Einladung von Sophia am Fürstenhof ein. Diese hofft, sie mit ihrem Sohn Henry zu verkuppeln. Ob Henrys Herz für die charmante Larissa schlagen wird, bleibt spannend. Vivien betont im Gespräch mit ARD, dass sie sich schon sehr auf die Serie freut: "Ich bin sehr dankbar, die Rolle der Larissa Mahnke zu spielen, denn sie muss sich immer wieder gegen Klischees, Rollenbilder und Schubladendenken behaupten – eine Herausforderung, die viele Frauen nur zu gut kennen."

Der 30-Jährigen ist es sehr wichtig, dass Frauen im TV und im echten Leben als Unternehmerinnen gesehen werden. "Das Potenzial und die Ambitionen – vor allem junger Frauen – dürfen nicht länger durch unsichtbare Barrieren wie die gläserne Decke eingeschränkt werden. "Durch meine Rolle bei 'Sturm der Liebe' habe ich die Möglichkeit, diese Haltung auch vor der Kamera zu verkörpern: Weibliche Stärke und Unternehmergeist sollten nicht die Ausnahme sein, sondern die Norm", erklärt Vivien gegenüber dem Sender.

Vivien ist bereits seit über 15 Jahren als Schauspielerin tätig. Mit "Eisfieber" hatte sie 2010 ihren großen Durchbruch und wirkte seitdem an einigen erfolgreichen Produktionen mit. So war sie unter anderem in Das Traumschiff und "SOKO Leipzig" zu sehen. Abseits der Kamera genießt sie ihr Leben mit ihrem Mann, dem Ex-Fußballer Alexander Dercho. Die zwei haben sich erst vergangenes Jahr auf Sylt das Jawort gegeben. "Unsere Hochzeit war ein Feuerwerk der Gefühle. Wir sind total glücklich und genießen noch ein paar Flittertage auf unserer Lieblingsinsel Sylt", schwärmte Vivien damals über ihre Hochzeit im Interview mit Bild.

Vivien Wulf, Schauspielerin

Vivien und Alexander Wulf im Juni 2022

