Prinzessin Anne feiert großes Comeback auf Pferd nach Unfall

Für Prinzessin Anne (74) steht ein aufregender Tag an. Es wird angenommen, dass die Schwester von König Charles III. (76) am kommenden Wochenende an der Trooping the Colour-Parade teilnehmen wird – eine alljährliche Militärparade zu Ehren des britischen Monarchen. Anne soll bei dem Megaevent sogar eine ganz besondere Rolle einnehmen: Die 74-Jährige soll als sogenannter Gold Stick in der Parade auf einem Pferd mitreiten, anlässlich ihrer Position als Oberst der Blues and Royals. Für Anne ist es der erste große Auftritt auf dem Pferd seit ihrem Unfall vor rund einem Jahr.

Im Juni 2024 war sie in einen Unfall mit einem Pferd auf dem Gatcombe Anwesen in Gloucestershire verwickelt. Die genauen Umstände sind bis heute nicht bekannt – Anne wurde allerdings wegen einer Kopfverletzung mit einem Rettungshubschrauber abgeholt und in eine Klinik nach Bristol gebracht. Im Anschluss an einen kurzen Krankenhausaufenthalt schien die Royal-Dame zwar wieder fit zu sein, gab jedoch zu, mit Erinnerungslücken zu kämpfen.

Auch Annes Bruder Charles, der Jubilar der Parade, wird selbstverständlich am kommenden Wochenende mit von der Partie sein. Aufgrund seiner anhaltenden Krebserkrankung wird der 76-Jährige jedoch voraussichtlich nicht mitreiten – stattdessen wird er mit einer Kutsche transportiert, wie schon im vergangenen Jahr. Nach der Parade versammelt sich die Königsfamilie traditionell auf dem Balkon des Buckingham Palace, um die Fliegershow zu bestaunen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, Juli 2024

Anzeige Anzeige