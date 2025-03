Das macht "Sturm der Liebe" für Vivien Wulf so besonders

Seit Ende Februar ist Vivien Wulf (31) Teil der Erfolgstelenovela Sturm der Liebe und sorgt als Larissa Mahnke für frischen Wind am Fürstenhof. Das TV-Geschäft ist für Vivien dabei nichts Neues, denn sie stand schon ganze sechs Jahre für Unter uns vor der Kamera. Was das "Sturm der Liebe"-Set für die Schauspielerin so besonders macht, hat sie gegenüber Promiflash verraten: "Definitiv die Geschwindigkeit und die hohe Professionalität. Bei einer Daily Soap hat man ein hohes Pensum, aber das Team ist so eingespielt, dass alles wie ein Uhrwerk funktioniert. Gleichzeitig ist die Atmosphäre am Set sehr herzlich. Man spürt, dass viele hier schon lange zusammenarbeiten und ein echtes Teamgefühl herrscht."

Neben der Arbeit am Set beeindrucke die 31-Jährige auch die Serie selbst. Sie hob hervor, wie besonders es sei, dass die Telenovela ihre Zuschauer schon seit so vielen Jahren begeistere und vor den Bildschirmen fessele: "Die Charaktere haben Tiefe, es gibt große Emotionen und spannende Wendungen – da kommt keine Langeweile auf." Für Vivien verkörpere die Produktion ein stimmiges Gesamtbild: "Außerdem sind die Kulissen und die Art, wie die Geschichte erzählt wird, einfach wunderschön."

Für dieses Gesamtpaket nimmt die Schauspielerin ganz schön was auf sich. Vivien wohnt nämlich in Düsseldorf, während die Dreharbeiten im rund 600 Kilometer entfernten München stattfinden. "Ja, das bedeutet für mich ein wenig mehr Reisen als zuvor. Aber ich sehe es als spannende Herausforderung", erklärte die TV-Darstellerin im Promiflash-Interview. Doch Vivien verknüpft diesen logistischen Aufwand mit positiven Vorteilen: "[Ich sehe es als] eine Gelegenheit, zwei wundervolle Städte miteinander zu verbinden."

ARD Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"

ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

