Treffen: Kim Virginia Hartung hat nicht mit Nikola geredet

Kim Virginia Hartung (30) hat sich nach ihrem heutigen Treffen mit Nikola Glumac (29) auf Instagram zu Wort gemeldet und ihre Gedanken in ihrer Story geteilt. In einem Video spricht die Influencerin über die zahlreichen Informationen, die der Tag für sie bereithielt, vor allem im Hinblick auf den geplanten Umzug und die Anwaltsgespräche. "Ich muss den Tag heute erst mal sacken lassen", gibt sie zu und beschreibt ihn als einen "Wirbelwind-Tag". Mit Nikola, ihrem ehemaligen Verlobten, wechselte sie abseits des gemeinsamen Termins offenbar keine Worte: "Mit Nikola habe ich übrigens trotzdem nicht gesprochen und klargemacht, dass es heute rein um einen Businesstermin geht. Ich möchte einfach meine Ruhe."

Die Reality-TV-Darstellerin schildert weiter, wie anstrengend der Tag für sie war, da "jegliche Emotion" mit im Spiel gewesen sei. Trotz der belastenden Atmosphäre konnte sie zumindest ein positives Ergebnis aus den rechtlichen Gesprächen mitnehmen. Doch die Spannungen mit Nikola, der bei dem Termin anwesend war, scheinen weiterhin präsent zu sein. Nach den vielen Eindrücken gönnte sich Kim, wie sie in der Story scherzhaft erzählt, erst mal ein "Schläfchen", um die Situation verarbeiten zu können.

Vor etwa einer Woche nahm das Drama zwischen den beiden Ex-Kampf der Realitystars-Kandidaten seinen Lauf. In einem emotionalen Statement meldete sich Kim damals bei ihren Fans. "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und deutete an, Opfer körperlicher Gewalt geworden zu sein. "Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", wetterte sie damals. Einige Tage später erklärte Nikola dann, dass er Kim während des Vorfalls aufgrund einer Panikattacke nicht helfen konnte und sie ihn daher verlassen habe. Was genau Kim zugestoßen ist, ist allerdings nicht bekannt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

