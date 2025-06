Schlägerei: Tarek El Moussa wegen Körperverletzung angezeigt

Tarek El Moussa (43) geriet während eines Aufenthalts in Las Vegas in eine Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei endete. Wie TMZ berichtet, ereignete sich der Zwischenfall vergangenen Donnerstag im Palazzo des Venetian Resorts. Laut Augenzeugenberichten lieferte sich der Reality-TV-Star dabei eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Mann und versetzte ihm einen heftigen Kniestoß gegen den Kopf, sodass dieser bewusstlos zu Boden ging. Die Polizei stellte eine Anzeige wegen Körperverletzung aus, nahm ihn jedoch nicht fest. Der vermeintliche Geschädigte lehnte es Berichten zufolge ab, medizinisch behandelt zu werden.

Wie ein Insider gegenüber dem Newsportal berichtete, soll der 43-Jährige ausschließlich eingegriffen haben, um seinen älteren Vater zu verteidigen. Der Streit sei eskaliert, nachdem der andere Mann angeblich respektlos gegenüber Tareks Vater wurde. Ehefrau Heather Rae El Moussa, die sich mit ihm und der Familie in Las Vegas aufhielt, war zwar anwesend, spielte jedoch keine aktive Rolle in dem Vorfall. Sie teilte währenddessen glückliche Momente des Familienausflugs in den sozialen Medien, ohne den Zwischenfall zu thematisieren.

Tarek wurde durch die Sendung "Flip or Flop" bekannt und ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Reality-TV-Landschaft. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der Immobilienhändler durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam macht: Wie Daily Mail im Februar berichtet hatte, verklagte sein ehemaliger Mitarbeiter Jeffrey Revoy ihn wegen angeblicher Drohungen und Wutausbrüche. Tarek bestritt die Anschuldigungen in einer Gegenklage vehement.

Getty Images Tarek El Moussa, Realitystar

Getty Images Tarek El Moussa, Realitystar

