Diamantring: Ist Angelina Jolies Tochter Zahara verlobt?

Zahara Jolie-Pitt (20) hat für Verlobungsspekulationen gesorgt, nachdem sie am Montagabend mit einem beeindruckenden Diamantring an ihrer linken Hand gesehen wurde. Die Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61) war beim Verlassen des angesagten Restaurants Craig’s in Hollywood unterwegs, begleitet von dem jungen Schauspieler Elijah Cooper. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, wirkten die beiden ausgelassen, als sie mit fröhlichen Gesichtern in die Nacht verschwanden. Bisher haben weder Angelina noch Brad auf Anfragen der Presse zu den Gerüchten Stellung genommen.

Elijah studiert am Morehouse College in Atlanta und lebt in Los Angeles. Er ist nicht nur als Schauspieler tätig, sondern auch Mitbegründer der Streetwear-Marke Tints. Auf Social-Media-Kanälen wird deutlich, dass er ihrem privaten Account folgt – was ihre mögliche Verbundenheit unterstreichen könnte. Zahara studiert derzeit und ist das älteste Mädchen unter den sechs Kindern von Angelina und Brad. Das einstige Paar ließ sich 2016 scheiden und stand lange Zeit in einem schwierigen Sorgerechtsstreit.

Die Verbindung zwischen Zahara und ihrer Mutter Angelina scheint besonders eng. So begleitete sie ihre Mutter nicht nur stolz zu verschiedenen Ereignissen wie den Golden Globes 2025, sondern machte auch in der Vergangenheit deutlich, auf wessen Seite sie im elterlichen Streit steht. Zahara entschied sich 2023, den Nachnamen ihres Vaters aus ihrem offiziellen Namen zu streichen. Brad soll darüber schmerzlich enttäuscht gewesen sein. Ob der funkelnde Ring an Zaharas Hand tatsächlich auf eine Verlobung hindeutet, bleibt allerdings abzuwarten.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Angelina Jolie und Tochter Zahara in Beverly Hills bei den Golden Globes 2025

