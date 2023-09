Auf Sylt: "Traumschiff"-Star Vivien Wulf hat geheiratet

Sie ist in den Hafen der Ehe geschippert! Vivien Wulf (29) spielte bereits bei Alarm für Cobra 11 oder beim Traumschiff mit. Beruflich läuft es bei der Schauspielerin also schon mal rund. Auch privat hat die Blondine ihr großes Glück bereits gefunden: Seit einiger Zeit ist sie an der Seite von Ex-Fußballer Alexander Dercho, mit dem sie jetzt sogar vor der Altar getreten ist: Vivien hat ganz romantisch Ja gesagt.

Im engsten Kreis heiratete die Schauspielerin am Freitag auf Sylt ihren Liebsten. "Unsere Hochzeit war ein Feuerwerk der Gefühle. Wir sind total glücklich und genießen noch ein paar Flittertage auf unserer Lieblingsinsel Sylt. Im November fliegen wir dann in die richtigen Flitterwochen auf die Malediven", erzählt sie gegenüber Bild. Die Zeremonie auf der Insel abzuhalten, war eine ganz bewusste Entscheidung: "Wir lieben Sylt vor allem im Herbst und Winter. An unserem Hochzeitswetter schien die Sonne, es war einfach der perfekte Tag. Mein Mann hat meinen Namen angenommen, er heißt jetzt Wulf."

Ihre Schauspielkarriere hatte sie 2009 gestartet. Damals ergatterte sie eine Hauptrolle im Ken-Follett-Zweiteiler "Eisfieber". Anschließend gelang ihr der Durchbruch beim "Traumschiff", wo sie gleich mehrere Episoden drehte. Auch bei "Rosamunde Pilcher" erhielt sie bereits eine Rolle.

Instagram / CnucvFIrDYU/?img_index=1 Vivien und Alexander Wulf im Juni 2022

Instagram / vivienwulf Vivien Wulf, Schauspielerin

Instagram / vivienwulf Vivien Wulf, Schauspielerin

