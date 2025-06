Christin Okpara findet Lindas freiwilligen KDRS-Exit "feige"

Bei Kampf der Realitystars sorgte der Einzug von Christin Okpara (29) für Aufsehen – und einen abrupten Abschied. Als die Reality-TV-Bekanntheit die Sala betrat, entschied ihre Mitstreiterin Linda Nobat (30) kurzerhand, ihre Koffer zu packen und das Format freiwillig zu verlassen. Im Interview mit Promiflash plaudert Christin aus, wie sie den Exit ihrer Kontrahentin wahrgenommen hat. "Als ich in die Sala eingezogen bin und nebenbei gesehen habe, dass Linda ihre Koffer packt, habe ich mir in dem Moment nur gedacht: 'Besser so, Girl.' Aber im nächsten Moment wurde mir klar, wie feige sie eigentlich ist, anstatt das lieber mit mir zu klären und sich bei mir zu entschuldigen", meint Christin.

Grund für diesen radikalen Schritt ist ein Zerwürfnis der beiden, das bereits in einem Gerichtsverfahren gipfelte. Linda wollte offenbar keine Konfrontation riskieren und zog die Reißleine – die gerichtliche Auseinandersetzung wurde nämlich zugunsten von Christin entschieden. "Das lag ihr wohl noch schwer im Magen. Wie man weiß, kann Linda sehr schwer mit Niederlagen umgehen", stichelt sie im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Aber jetzt weiß die gute Frau Nobat ja, mit wem sie sich da angelegt hat, und sie hat künftig solche rufschädigenden Aussagen über mich gerichtlich zu unterlassen."

Christin und Linda waren 2024 während ihrer Teilnahme an Beauty & The Nerd aneinandergeraten. Schon in Folge eins flogen damals die Fetzen. Im Anschluss an die Show soll es zu einem hitzigen Wortgefecht gekommen sein, bei dem Grenzen überschritten wurden. "Ich habe ihr eine Unterlassungserklärung zukommen lassen, sie wollte sie mir nicht unterschreiben. Also ging es vor Gericht, dort wurde sie gezwungen", erklärte Christin bei "Kampf der Realitystars" ihre Sicht auf die Sachlage.

RTLZWEI Linda Nobat, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

