Vor Monaten: NFL-Star Aaron Rodgers hat heimlich geheiratet

Aaron Rodgers (41) hat für eine Überraschung gesorgt! Der Quarterback bestätigte, dass er heimlich geheiratet hat. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag verriet der frischgebackene Ehemann laut TMZ, dass die Hochzeit vor "einigen Monaten" stattgefunden habe. Genauere Details wollte der Footballstar nicht preisgeben – doch der Ehering an seinem Finger spricht Bände. Erste Gerüchte über eine mögliche Hochzeit kursierten bereits seit dem Kentucky Derby im vergangenen Monat, als Aaron mit einem schwarzen Ring am linken Ringfinger gesichtet wurde.

Während seiner ersten öffentlichen Auftritte mit dem Ring blieb er zurückhaltend und verweigerte jegliche Details – selbst enge Bekannte wurden scheinbar im Dunkeln gelassen. Beobachtet wurde er mit dem Schmuckstück unter anderem im Podcast von Joe Rogan (57) sowie bei einem Golfspiel mit seinen neuen Mannschaftskollegen. In der Vergangenheit hatte der 41-Jährige eher selten über sein Privatleben gesprochen. Im Dezember 2024 hatte er allerdings in einem Interview bei der "The Pat McAfee Show" verraten, dass er eine Frau namens Brittani datet. Ob sie nun tatsächlich seine Ehefrau ist, bleibt weiterhin unklar, denn auch dazu äußerte er sich nicht.

Aaron scheint sein Liebesglück nun jedenfalls gefunden zu haben. Der Profisportler genießt seit jeher einen Status als einer der besten Quarterbacks seiner Generation – abseits des Spielfelds hält er sich jedoch meist aus dem Rampenlicht heraus. Zuvor war er mit Shailene Woodley (33) liiert. Die beiden waren 2020 zusammengekommen, hatten sich sogar verlobt, aber die Beziehung schließlich beendet. Schauspielerin Olivia Munn (44) und die Rennfahrerin Danica Patrick (42) zählen ebenfalls zu seinen Ex-Partnerinnen.

Getty Images Aaron Rodgers, American-Football-Spieler

Getty Images Shailene Woodley im Januar 2024

