Vivien Wulf muss für "Sturm der Liebe" 600 Kilometer pendeln

Vivien Wulf (31) hat eine neue spannende Herausforderung angenommen: Seit Ende Februar ist die Schauspielerin bei der beliebten Daily Soap Sturm der Liebe als Larissa Mahnke zu sehen. Für diese Rolle nimmt sie eine nicht gerade kleine logistische Hürde auf sich, denn Vivien lebt in Düsseldorf, während die Dreharbeiten in den Filmstudios in München stattfinden – eine Distanz von mehr als 600 Kilometern. Trotz der langen Fahrten zeigt sich die 29-Jährige begeistert von ihrem neuen Job. "Ja, das bedeutet für mich ein wenig mehr Reisen als zuvor. Aber ich sehe es als spannende Herausforderung", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Das Pendeln zwischen den beiden Großstädten verknüpfe der Unter uns-Star mit positiven Vorteilen: "[Ich sehe es als] eine Gelegenheit, zwei wundervolle Städte miteinander zu verbinden", erklärte die 31-Jährige Promiflash und lieferte gleich die Erklärung hinterher: "München ist eine wunderschöne Stadt mit einer tollen Lebensqualität. Da ich selber gerne viel in der Natur bin, geht hier mein Herz natürlich auf." Pläne, die Pendelei aufzugeben und ganz nach München zu ziehen, hat die Schauspielerin nicht geäußert.

Anders war es bei ihrem Serien-Kollegen Jo Weil (47). Der "Verbotene Liebe"-Star ist seit Februar neu bei der Telenovela am Start. Das Pendeln zwischen Köln und München sei, wie er im Promiflash-Interview betonte, "an die Substanz" gegangen, sodass er einen Entschluss gefasst habe: "Also haben wir uns irgendwann hingesetzt und die Entscheidung getroffen, erst mal ganz nach München zu ziehen." Mit "wir" sind Jo, sein Partner Tom und seine Fellnase Sky gemeint. Seit Dezember vergangenen Jahres leben sie nun in der bayerischen Landeshauptstadt.

Anzeige Anzeige

ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jo Weil

Anzeige Anzeige

Anzeige