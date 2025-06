Cathy Hummels übernimmt eine Gastrolle bei "Sturm der Liebe"

Cathy Hummels (37) geht den nächsten Schritt in Richtung Schauspielkarriere. Die Moderatorin übernimmt eine Gastrolle in der erfolgreichen ARD-Telenovela Sturm der Liebe. In den Folgen 4503 und 4504 – geplant für Ende November 2025 – wird sie im Ersten zu sehen sein. Besonders spannend: Cathy spielt sich selbst – als Singlefrau, die im Hotel "Fürstenhof" eine Auszeit vom Alltag und Dating sucht. Die Dreharbeiten dauerten drei Tage – inklusive fester Drehbuchvorgaben. Doch das schreckte die 37-Jährige nicht ab, im Gegenteil. "Ich lerne sehr gerne Text und es war schon immer mein Traum, Schauspielerin zu werden. Das habe ich schon früher in sämtliche Poesiealben von Freundinnen geschrieben", verriet Cathy jetzt im Interview mit Bild.

Die Ambitionen, einmal als Schauspielerin Fuß zu fassen, begleiten Cathy schon lange – und das sogar sehr intensiv: "Früher wollte ich auf die Schauspielschule gehen, aber meine Mama hat immer gesagt, nein, mach dein Abitur und studiere." Dann habe es von den Lebensumständen her erst mal nicht gepasst. "Aber der Wunsch, Schauspielerin zu werden, war immer in mir", verrät Cathy weiter im Interview. Die Erfahrung bei "Sturm der Liebe" habe sie jetzt bestärkt, diesem Wunsch weiter nachzugehen. "Ich werde weiterhin Schauspiel-Coachings machen, und ich habe mir jetzt auch eine Agentin genommen. Ich möchte alles dafür tun, dass mein Traum wahr wird."

Bereits vor zwei Jahren durfte Cathy sich als Schauspielerin ausprobieren – damals allerdings mit gemischten Reaktionen. In der legendären ZDF-Reihe Das Traumschiff übernahm sie eine kleine Gastrolle. Die Resonanz im Netz fiel allerdings teils sehr kritisch aus. Viele Zuschauer störten sich damals daran, dass ihr Auftritt auf wenige Minuten im Film beschränkt war und sie nicht einmal gemeinsam mit den anderen Stars vor der Kamera stand. Vor allem Letzteres dürfte jetzt kein Thema mehr sein: "Ich war schon auf dem 'Traumschiff' und habe bei Unter uns mitgespielt, aber das war hier jetzt meine bisher größte und anspruchsvollste Rolle." Ob ihre Gastrolle vielleicht nur der Anfang einer richtigen Schauspielkarriere ist?

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

